“Le indiqué que no debía hacer defensa de su persona en La Moneda”: La declaración de Boric ante fiscalía por el Caso Monsalve

A poco más de un mes que estallara el caso, The Clinic reveló la declaración que entregó el mandatario en La Moneda al fiscal Xavier Armendáriz. En la instancia, contó cómo y quién le informó sobre la denuncia contra la entonces autoridad, qué fue lo que le dijo Monsalve cuando lo citó y la orden de no defenderse en el palacio presidencial.

El pasado 29 de octubre, el presidente Gabriel Boric declaró de manera voluntaria en el Caso Monsalve, en el marco de la indagatoria que lleva adelante el fiscal Xavier Armendáriz en contra del exsubsecretario, tras ser denunciado por violación.

En esa oportunidad, se conoció que el mandatario entregó una declaración en La Moneda y en calidad de testigo. Recientemente, The Clinic dio a conocer qué fue lo que dijo ante el persecutor.

Al igual como ha expresado en diferentes conferencias de prensa, Boric declaró a fiscalía que tomó conocimiento de que “existía una denuncia por abuso sexual y violación en contra del exsubsecretario Monsalve el día martes 15 de octubre alrededor de las 16:00 horas” y que fue la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien le entregó dicha información.

Tohá también le dijo que “existía una investigación de la PDI por el acceso de él a cámaras de seguridad del hotel a propósito de ese hecho”.

¿Cómo se enteró la ministra sobre la denuncia contra Monsalve? De acuerdo al presidente, ella le comentó que fue el director de la PDI, Eduardo Cerna, quien “le informó que una funcionaria de la subsecretaría había denunciado por los delitos ya referidos”.

En relación con la revisión de cámaras, la ministra indicó a Boric que “Monsalve le solicitó a la directora de inteligencia de la PDI ver las cámaras del hotel. Desconozco en qué momento y de qué forma se realizó tal gestión”.

Según el citado medio, ese mismo martes el mandatario resolvió “inmediato hablar con Monsalve, por lo que lo cito a La Moneda alrededor de las 20:30 horas, pues se encontraba en Valparaíso. Me reúno con él, y de inmediato me dice que quería hablar conmigo de algo delicado, yo le digo que si es por la denuncia y me dice que no sabía que existía denuncia”.

¿Qué le dijo Monsalve a Boric?

De acuerdo al mandatario, Monsalve le contó que el domingo 22 de septiembre salió a almorzar a un restaurante con una trabajadora de la Subsecretaría del Interior, y que “después del segundo pisco sour ya no se acordaba de nada, hasta que despertó con ella a las 06:30 en la cama de su hotel”.

En la instancia, la exautoridad de Gobierno también comunicó que “había tenido una reunión previa con ella el 1 de septiembre, en que habían salido, según recuerdo, al Costanera Center. En toda la conversación que tuve con él, me indicó que no tenía ninguna relación sexo afectiva con ella. Él afirmó que ella le dijo que tampoco recordaba nada, tanto por habérselo dicho ella el mismo día que despertaron en el hotel, y también porque hablaron algunas veces posteriormente a los hechos y previamente a nuestra conversación”.

“Luego le pregunté por el asunto de las cámaras, y me dice que sí las vio. No me dice cómo llegó a ellas, pero me indicó que había visto las del hotel cuando ingresan juntos y minutos después él baja solo, posiblemente a buscar las llaves o tarjeta de acceso de la pieza. Dijo no recordar nada de eso, incluso después de haber visto el registro”, añadió Boric.

Boric ordenó a Monsalve no defenderse en La Moneda

En medio de la conversación en La Moneda, el 15 de octubre, el presidente le preguntó a Monsalve si sabía por qué lo estaban denunciando, ante lo cual “me insistió en que ella le habría dicho no recordar nada de ese día”.

“En la conversación con Monsalve, le dije que me contara toda la verdad del hecho, y me dijo que lo haría con lo que se acordaba. Solo los dos pisco sours del restaurante peruano y que después no sabía nada más hasta el día siguiente. En la conversación, Monsalve me insistió que no recordaba nada, y me dijo que por eso la contactó a ella para preguntarle si ella recordaba, a lo que ella habría dicho que tampoco”, relató, de acuerdo a The Clinic.

En ese punto, el exsubsecretario apuntó a una hipótesis relacionada con que lo habrían drogado en el lugar: “Estaba preocupado por si lo habían drogado o algo similar. Le consulté si le habían robado algo, y me dijo que no (…) Me señaló que cuando despertó en el hotel con la denunciante ambos coincidían en que no se acordaban de nada. Me señaló que estaban ambos en la misma cama, pero no me dijo en qué circunstancias”.

Dos días después, el 17 de octubre,el caso se hizo público tras una publicación de La Segunda, y Monsalve fue citado nuevamente a La Moneda por parte del presidente Boric.

“Yo ya había decidido que él tenía que dejar el cargo. Por ello, converso alrededor de las 14:30 horas con él y la ministra Tohá aquí en La Moneda, a solas. Sobre su continuidad, me señaló que su abogado le dijo que no era bueno, pues podía entenderse como indicio de culpabilidad y yo le dije que en mi criterio era incompatible la denuncia y su respectiva investigación con el ejercicio de su cargo. Me indicó que OK, así lo haría y es así como renuncia al cargo. La ministra Tohá no intervino, pero habíamos conversado previamente y estábamos de acuerdo en este punto”.

Luego, de eso, “le indiqué que no debía hacer defensa de su persona en relación al caso en La Moneda, sino solo notificar que yo había aceptado su renuncia al cargo de subsecretario. Previo a lo anterior, se instruyó sumario administrativo, pues era necesario que fuera anterior a su renuncia, para que lo abarque tal investigación. A su consulta, por mi jefe de gabinete, Carlos Durán, supe que así debía hacerse, lo que se hizo”.

Sin embargo, esa última orden no fue cumplida, ya que Monsalve se defendió desde el mismo palacio: “He sido informado durante el transcurso de esta semana de que existe esta denuncia en mi contra. Denuncia de la cual aún no conozco los detalles”.

“Respecto a esa denuncia, quiero reafirmar que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Por lo cual, en el marco de la investigación, demostraré mi inocencia. Y eso requiere que yo me dedique a esa tarea por el efecto personal y familiar de una denuncia de esta naturaleza”, afirmó desde el palacio de Gobierno.

El presidente aseveró que tras la renuncia de Monsalve no han mantenido contacto por ningún medio.