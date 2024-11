“Si estamos acá es por los actos del señor Monsalve”: La dura frase de Armendáriz contra el exsubsecretario durante su formalización

En medio de la audiencia, la defensa del imputado criticó el poco acceso a los antecedentes de la indagatoria, ante lo cual el fiscal replicó con las medidas que se adoptaron para resguardar la investigación.

Este viernes se formalizó al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por un delito de violación y otro delito de abuso sexual denunciados en su contra por una subordinada.

Durante la audiencia, la defensa de Monsalve criticó el poco acceso que han tenido a los antecedentes de la indagatoria. En este sentido, incluso indicaron que “la prensa tiene más información que la defensa”.

Caso Monsalve: El alegato de la defensa por acceso a los antecedentes

Como respuesta, el fiscal regional centro norte, Xavier Arméndariz tomó la palabra y se refirió al secreto de la investigación que se decretó.

Al respecto, el persecutor señaló que “quizás sea necesario recordar que el secreto de la investigación fue establecido por el Ministerio Público y fue discutido. El magistrado, en su momento, y por lo tanto el tribunal -se entiende que todo juez actúa en nombre del tribunal- rechazó la solicitud de la defensa“.

“Y no rechazó en forma gratuita la solicitud de la defensa de levantar el secreto; fue en razón de la conducta del imputado. Si estamos acá -donde estamos, su señoría- es por los actos del señor Monsalve, no por los actos de otras personas ni por los actos del Ministerio Público. La defensa optó, dentro de sus facultades, por judicializar muy luego la causa haciendo ciertas solicitudes, y lo cierto es que todas fueron rechazadas por parte del magistrado”, añadió.

Finalmente, recalcó que “por lo tanto, la situación del secreto no es un capricho del Ministerio Público dentro de sus facultades, sino que es una situación que fue revisada por este tribunal y mantenida por una resolución que está firme. Por lo tanto, si existe un secreto, es justamente porque se decretó el secreto y la defensa quiso discutirlo en ese momento, pero no se dio lugar a su pretensión. No es que se escondiendo una carpeta”.