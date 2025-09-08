“Es una decisión personal, la respetamos, pero no la compartimos”: Gobierno tras renuncia de Francisco Vidal a TVN

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, recalcó que la salida de Vidal es una decisión personal, pero afirmó que no debería haberse puesto en duda la independencia editorial del medio.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió este lunes a la renuncia de Francisco Vidal al directorio de Televisión Nacional (TVN), asegurando que, si bien se trata de una decisión personal, el Ejecutivo no comparte los motivos que la fundamentan.

“Fuimos notificados mediante una carta. Es una decisión personal, y por cierto, la respetamos, pero no la compartimos”, afirmó la secretaria de Estado desde La Moneda, luego de que Vidal formalizara su salida del canal estatal tras una serie de críticas por parte del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

La portavoz de Gobierno cuestionó directamente los dichos del abanderado republicano.

“Los cuestionamientos del candidato Kast desconocen que Televisión Nacional tiene un Directorio plural, tanto es así que en el Directorio de TVN hay un reconocido columnista de derecha, un importante simpatizante de Matthei y otros directores que representan distintas sensibilidades políticas”, sostuvo.

En esa línea, Vallejo defendió el funcionamiento interno del canal público, enfatizando que la diversidad ideológica no ha afectado su imparcialidad ni operación.

“Parte del directorio ha manifestado abierta y transparentemente sus opiniones y posturas políticas, incluso electorales, y esto nunca ha sido un argumento para poner en duda la imparcialidad de TVN, ni tampoco ha afectado su funcionamiento”, recalcó.

Además, la ministra mencionó que figuras cercanas al mismo Kast tienen presencia en la señal estatal.

“Cristián Valenzuela, el principal asesor de la campaña de José Antonio Kast, es panelista estable en el canal estatal. Por eso las opiniones del candidato del Partido Republicano no pueden poner en juego el evidente pluralismo del canal de todos los chilenos y chilenas”, concluyó.

La renuncia de Vidal será efectiva a partir del martes 9 de septiembre.