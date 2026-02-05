Labbé dice estar “distante” de Kaiser y acusa veto de la directiva del PNL contra la militancia

El diputado del Partido Nacional Libertario reconoció que su relación con el excandidato presidencial está “distante y tibia”, debido a las diferencias que han surgido en el debate por integrar el gabinete de José Antonio Kast. “Yo no quiero seguir con la teleserie, pero da lata que finalmente terminen vetando a los militantes, no solo a mí, sino a todos”, señaló.

El exvocero de Johannes Kaiser y diputado Cristián Labbé profundizó en las diferencias que mantiene con la directiva del Partido Nacional Libertario (PNL), a raíz de su decisión de restarse de la próxima administración que asumirá el 11 de marzo de 2026.

Consultado en Tele13 Radio sobre la posibilidad de que existan militantes del PNL en el futuro gobierno, respondió: “Da la impresión de que no. Finalmente, la directiva terminó ganando el gallito político, donde se determinó no tener personajes relevantes en el gabinete de José Antonio Kast”.

Respecto de las razones por las cuales no fue considerada su postura de ser parte de la administración entrante, planteó que ello se debe a que no forma parte de la directiva de la colectividad. Además, expuso el caso de la exfiscal Ana Victoria Quintana, quien podría ser una carta para la Subsecretaría de Prevención del Delito.

“Se le congeló la militancia a una persona por pretender ser parte del gobierno de Kast y, básicamente, cuando uno tiene el poder el resto pierde, y creo que así fue. Es lamentable, pero vamos a ver qué es lo que cuenta la historia en unos meses más”, agregó.

En cuanto al intercambio de visiones que ha tenido con el timonel del PNL, Johannes Kaiser, Labbé comentó que su opinión no fue considerada. Pese a ello, sostuvo que las diferencias le hacen bien a una fuerza política. Sin embargo, expuso que “pareciera ser que a ellos no les gustó esta discrepancia”.

“Yo no quiero seguir con la teleserie, pero da lata. Da lata ser parte de un partido, da lata ser parte de una campaña, da lata ser jefe de campaña y que finalmente terminen vetando a los militantes, no solo a mí, sino a todos”, cuestionó.

Asimismo, remarcó: “Yo fui parte de la Unión Demócrata Independiente (UDI) durante varios años. Pueden existir discrepancias, pero lo que no puede haber es un totalitarismo, en donde si no piensas como yo no eres parte del, entre comillas, del club. Y ahí es donde finalmente termina demostrándose que el PNL es un partido joven y creo que se puede ir corrigiendo en la medida que vaya teniendo más tiempo de rodaje en el mundo de la política”.

En paralelo, sobre su relación actual con Kaiser, describió que “está alejada, tibia y distante”, y aclaró que no se trata de un asunto personal, sino de distintas perspectivas políticas.

A pesar de la decisión de su tienda, enfatizó que se siente parte del gobierno y que está disponible en caso de recibir un llamado para integrarse.

“Voy a aportar desde la vereda que me toque. Pero esta soberbia de la directiva del Partido Nacional Libertario creo que es un error y creo que va a envejecer mal. Porque finalmente, lo que corresponde, el amor a Chile, lo que obliga es sumar y no restar”, cerró.