PNL suspende militancia de la exfiscal Ana Victoria Quintana ante eventual opción en la Subsecretaría de Prevención del Delito

El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, señaló que la exfiscal Ana Victoria Quintana decidió suspender su militancia en la colectividad, “en razón de estar abierta a poder ser llamada a una eventual subsecretaría en el futuro gobierno”.

El mandatario electo José Antonio Kast se encuentra en pleno proceso de nombramiento de subsecretarios y delegados presidenciales.

En ese contexto, el anuncio se realizaría el viernes 6 de febrero, tras su regreso de una gira por Europa. En este escenario, la exfiscal Ana Victoria Quintana suspendió su militancia en el Partido Nacional Libertario (PNL), perfilándose como una eventual carta para la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Previamente, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, había señalado que “si un militante decide estar en un cargo que es políticamente expuesto y que compromete al PNL, entonces tiene que abandonar el PNL”.

Este lunes, el diputado Kaiser anunció: “Quería informarles que Quintana ha decidido congelar su militancia en el PNL, en razón de estar abierta a poder ser llamada a una eventual subsecretaría en el futuro gobierno”.

En esa línea, destacó su trayectoria profesional. “Tiene un magíster en Derechos Humanos y está especializada en la Fiscalía de delitos sexuales y de género”, comentó.

Asimismo, aclaró que, pese a que la colectividad no será parte de la administración entrante, considera “irresponsable” restringir el rol que podría cumplir Quintana.

“El PNL mantiene su independencia, pero no le va a negar a Chile las capacidades de una persona que ha combatido tanto al crimen organizado”, cerró.