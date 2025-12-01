De “candidato del miedo” a “trolls de ultra derecha”: El giro de Demócratas que pasó de criticar a entregar su apoyo a José Antonio Kast

A pesar del apoyo que este lunes entregaron los principales dirigentes de Demócratas a Kast, en el pasado sus principales líderes fueron muy críticos de él y de quienes los respaldaban.

Este lunes dirigentes del Partido Demócratas se reunieron con el actual candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast para entregarle su apoyo de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

En ese sentido, la tienda, cuya sobrevivencia aún está en tela de juicio tras unos paupérrimos resultados electorales, optó por entregar su apoyo al republicano en desmedro de la carta del oficialismo y la DC, Jeannette Jara.

“Después de una larga reflexión en la que tuvimos presente lo que el país había dicho hace unos días, en que eligió un rumbo, y ese rumbo no es la continuidad de un mal gobierno”, planteó la presidenta del partido, Ximena Rincón. Quien reconoció, además, cercanías con las propuestas del candidato republicano.

Las críticas de los dirigentes Demócratas

A pesar del apoyo que este lunes entregaron los principales dirigentes de Demócratas a Kast, en el pasado sus principales líderes fueron muy críticos de él y de quienes los respaldaban.

por ejemplo, Carlos Maldonado criticó al “socialdemócrata” Joaquín Lavín por estar “dispuesto a pactar con Kast y los Republicanos. No es sorpresa, el que es de extrema derecha, por mucho que se disfrace, de extrema derecha queda. El pinochetismo los une”.

La misma Rincón, en esta campaña, emplazó a Kast y lo acusó de ser el “candidato del miedo” por cubrirse con un vidrio blindado. “Las acciones reales de seguridad y protección para todos los chilenos son de Matthei quien no necesita más protección que la adhesión ciudadana”, indicó.

En 2019, cuando era parte de la DC, también lo criticó: “Nuevamente, la gente le da la espalda a los #ultrones. Hay que saber escuchar cuando tus posturas no representan a la gran mayoría de los chilenos”, le dijo a Kast.

Mientras que Matías Walker, en 2018, lo acusba de mandarle “a todos sus trolls de ultraderecha a insultarme, nada me va a apartar de mi convicción de que a Chile le conviene suscribir un pacto para una migración ordenada y segura, liderado por Merkel, canciller de Alemania, de donde llegaron sus antepasados migrantes”.

Y ese mismo año también lo cuestionó por defender a Krassnoff: “Hace solo una semana Ud defendió a un criminal y torturador como Krassnoff, contrariando una sentencia judicial que lo condenó”.

