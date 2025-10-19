DC rechaza uso de la imagen del expresidente Aylwin en franja electoral de RN: “Es inaceptable y una falta de respeto”

Desde el partido señalaron que el presidente en su momento "enfrentó la incomprensión y la oposición de quienes hoy, de manera oportunista, buscan asociarse a su imagen".

Este domingo, la Democracia Cristiana (DC) manifestó su “profundo rechazo” por el uso de la imagen del expresidente Patricio Aylwin en la franja electoral televisiva de Renovación Nacional (RN).

Esto luego de que en el primer capítulo de la franja RN, donde se homenajeaba al fallecido expresidente Sebastián Piñera, apareciera brevemente Aylwin recibiendo la banda presidencial en el cambio de mando de 1990.

DC: Es “inaceptable” el uso de la imagen de Aylwin

En un comunicado, la colectividad tildó el hecho de “inaceptable”, acusando un nuevo intento de “apropiarse” de la figura de “un humanista cristiano comprometido con la justicia social, la reconciliación y la democracia, valores que muchos de quienes hoy lo invocan no respaldaron ni respetaron durante su gobierno”.

“Condujo la transición a la democracia con prudencia, coraje y convicción, enfrentando la incomprensión y la oposición de quienes hoy, de manera oportunista, buscan asociarse a su imagen. Su liderazgo se fundó en la búsqueda del entendimiento y la defensa de los DD. HH., principios que (…) no pueden ser usados como simple recurso electoral”, agregaron.

Por otra parte, desde el partido recalcaron que “la figura de Aylwin pertenece a Chile, pero su visión, su pensamiento y su ejemplo nacen y se sostienen en los valores de la Democracia Cristiana. Invocarlo con fines políticos ajenos a esos valores es una falta de respeto a su memoria y a la historia reciente del país”.

Finalmente, instaron a todos los sectores políticos a “actuar con honestidad y coherencia, evitando distorsionar el legado de quienes, como Aylwin, trabajaron incansablemente por la unidad, la democracia y la dignidad de las personas”. “Aylwin fue, es y será siempre un referente de la DC y del Chile que busca justicia, verdad y respeto”.