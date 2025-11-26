DC confirma notificación del Tribunal Supremo: “Se ha resuelto suspender los derechos de militante de Frei Ruiz-Tagle”

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, anunció que el Tribunal Supremo resolvió abrir una causa disciplinaria y suspender de manera provisoria los derechos de militante del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, tras la controversia generada en el segundo tiempo de la carrera presidencial a raíz de su encuentro con el candidato José Antonio Kast.

Durante la noche de este miércoles, la secretaria nacional de la Democracia Cristiana (DC), Alejandra Krauss, señaló que fue notificada por el Tribunal Supremo del partido, que resolvió suspender la militancia del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.Esto, en medio de la controversia que ha generado su encuentro con el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, pese a que la Junta Nacional decidió respaldar la candidatura de Jeannette Jara.

“Les informo que se me ha señalado por el Tribunal Supremo que se ha resuelto, por sus miembros, abrir causa disciplinaria y suspender provisionalmente los derechos de militante de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Les informo a efectos de que ustedes sepan las resoluciones que adoptan nuestros órganos en el partido”, anunció.

Actualmente, el exmandatario se encuentra de viaje en China.

La reunión de emergencia de la Directiva Nacional de la DC

La Directiva Nacional de la Democracia Cristiana decidió remitir al exjefe de Estado al Tribunal Supremo, donde calificaron la conducta de Frei Ruiz-Tagle como de “la mayor gravedad como militante”.

El martes 24 de noviembre, los militantes Rodolfo Seguel y Juan Manuel Sepúlveda solicitaron la expulsión de Frei Ruiz-Tagle

Además, pidieron que la reunión con la carta presidencial del Partido Republicano se sume a una causa ya abierta, presentada en septiembre de 2024.

Esto en relación con diversos episodios: en 2022, Frei llamó en el primer proceso constitucional a votar por la opción “Rechazo”, pese a que la colectividad se había inclinado por el “Apruebo”; mientras que en el segundo proceso constitucional la falange respaldó la opción “En contra”, y Frei se inclinó por el “A favor” de la propuesta del Consejo Constitucional.

Luego, en 2024, Frei declaró públicamente su apoyo al alcalde de Osorno, Jaime Bertín, quien se presentaba como independiente, pese a que la DC proclamó como su candidato a Emeterio Carrillo, integrante del pacto electoral. En estos mismos comicios, en la comuna de Huechuraba, respaldó al candidato Maximiliano Luksic, del pacto Chile Vamos, en circunstancias que el partido apoyaba a Carolina Rojas, del pacto Contigo Chile Mejor.