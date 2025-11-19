País sernac

Datos de 392 mil personas en la deep web: Sernac inicia procedimiento compensatorio con empresa automotriz por filtración masiva

Por CNN Chile

19.11.2025 / 08:27

Datos sensibles como nombre, dirección, correo, teléfono, RUT y antecedentes asociados a servicios automotrices fueron detectados en la deep web por la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI),

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) tras una denuncia por la presunta filtración masiva de datos por parte de una empresa automotriz.

De acuerdo con los antecedentes dados por la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU), cerca de 392 mil registros de personas habrían sido expuestos y detectados circulando en la deep web, conteniendo datos sensibles como nombre, dirección, correo, teléfono, RUT y antecedentes asociados a servicios automotrices.

La filtración señalada habría sido inicialmente detectada el 8 de julio de 2025 por la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), la cual confirmó la existencia de una base de datos vinculada a la empresa de servicios automotriz, de acuerdo a lo señalado por la ODECU en sus antecedentes.

El Sernac ofició tanto a la empresa León Corp SpA como a la ANCI solicitando información sobre este caso. En su respuesta, la empresa negó la existencia de una filtración masiva, afirmando que los hechos denunciados “no corresponden a la realidad” y que solo se habría detectado un incidente acotado a un cliente.

Sin embargo, el servicio inició un Procedimiento Voluntario Colectivo con la empresa tras analizar los antecedentes y constatar la posible vulneración grave de los derechos de las y los consumidores, principalmente el derecho a la seguridad, privacidad y protección de sus datos personales.

Desde el organismo explicaron que su principal objetivo es obtener medidas concretas de reparación para los consumidores afectados, garantizar que la empresa adopte protocolos eficaces de seguridad y gestión de datos personales, y prevenir que hechos de esta naturaleza vuelvan a ocurrir.

¿Qué es un PVC?

  • Es una facultad del Sernac cuyo fin es obtener una solución expedita, completa y transparente que resguarde el interés colectivo de los consumidores afectados por conductas de las empresas.
  • La duración máxima del PVC es de tres meses, contados a partir del tercer día hábil desde la notificación a la empresa de la resolución que le da inicio. Dicho plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, hasta por tres meses más, ya sea por solicitud de la empresa o por definición del Servicio.

