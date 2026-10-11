El crudo relato de un camionero sobre cómo escapó del aluvión en Las Condes: “Pensaba en mis hijos”

Danny Castillo, el conductor cuyo camión fue arrastrado por el aluvión que afectó a Las Condes, relató los dramáticos minutos que vivió antes de lograr ponerse a salvo.

En conversación con Chilevisión, Castillo explicó que circulaba por el sector de General Blanche cuando vio aproximarse el flujo de agua, barro y escombros. Intentó retroceder, pero la corriente alcanzó su vehículo y comenzó a arrastrarlo.

“Me chocaba uno, me chocaba otro, no podía salir. Sentía que la vida se me estaba yendo”, recordó.

El conductor consiguió quitarse el cinturón de seguridad, abrir la puerta y subir sobre el camión. Mientras el vehículo continuaba desplazándose, logró alcanzar uno de los árboles ubicados a un costado de la calle.

“Me aferré al árbol como de la vida. De todo, los sentimientos, la familia, pensaba en mis hijos. Eso fue lo que me ayudó a salir del auto”, relató emocionado.

Castillo resultó con vida, pero su camión quedó destruido. El vehículo era su principal herramienta de trabajo y, según contó, lo había adquirido después de años de esfuerzo desde que llegó a Chile.

“Ese es mi medio de trabajo, lo perdí todo (…) De verdad es un milagro que esté vivo”, concluyó.