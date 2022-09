El senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, advirtió que el si la administración del presidente Gabriel Boric decide “dejar de lado” su programa de gobierno, la colectividad abandonará el Ejecutivo y pasará a “la otra vereda”.

En entrevista con Pauta, el parlamentario oficialista indicó que, como partido, “esto lo hemos hablado con el presidente Boric y el presidente Boric tampoco ha renunciado, y si el día de mañana esta coalición o la que viene dice ‘mire, en realidad nosotros estamos contentos con este modelo, Chile funciona bien así, queremos seguir igual que en los últimos 30 años’, por favor, nosotros ahí tomamos nuestras cositas y nos vamos a la otra vereda, porque no es nuestro proyecto y eso es parte de la democracia también”.

“Nosotros estamos en un gobierno que comprometió un programa, y si alguien me dice que por las coyunturas económicas o mundial o por el motivo que fuere, el día de mañana se deja de lado ese programa, por supuesto que nosotros salimos de ese gobierno, si es lógico”, agregó.

En ese sentido, el senador recordó cuando el ex presidente Gabriel González Videla declaró ilegal al Partido Comunista en 1948 -durante su segundo periodo-, pese a que la colectividad apoyó su candidatura e incluso formó parte del gabinete en tres ministerios.

“Históricamente nos pasó. Nos pasó con Gabriel González Videla, pero este es otro minuto, es otra coyuntura, las cosas son distintas. Nosotros confiamos en el presidente. Aquí hay una base social donde también está el Frente Amplio, el Partido Socialista, y bueno, tenemos que trabajar en un escenario de derrota en que obviamente van a haber readecuaciones y estamos conscientes de eso y seguimos trabajando por los cambios que Chile necesita”, sentenció.

Respuesta de senador Castro

El senador del Partido Socialista (PS) Juan Luis Castro se refirió brevemente a los dichos de su colega en entrevista con Noticias Express de CNN Chile: “Me parecieron bastantes sorprendentes (sus declaraciones). Yo no he visto ni a Boric renunciando al programa, pero no me imagino que ese tipo de emplazamientos desde el Partido Comunista estén sobre la mesa. Me parecen preocupantes”.