Mas cierra la puerta a nuevo retiro previsional: “Ya están comprobados los efectos”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, rechazó la posibilidad de avanzar en un nuevo retiro de fondos previsionales, iniciativa que actualmente evalúa el Partido de la Gente (PDG) como una alternativa para personas afectadas por el desempleo.

La discusión surgió luego de que parlamentarios del PDG confirmaran que estudian distintas fórmulas para permitir acceso a parte de los ahorros previsionales de personas cesantes. Hasta ahora, la colectividad no ha presentado formalmente un proyecto ante el Congreso.

En conversación con Radio Infinita, el secretario de Estado calificó la propuesta como “una mala idea” y apuntó a las consecuencias económicas de los retiros aprobados durante años anteriores.

“Ya están comprobados los efectos que tuvo en el mercado de capitales, muy negativos”, sostuvo Mas.

El ministro aseguró que esas medidas dificultaron el acceso de las familias al financiamiento. “Le ha impedido a un montón de familias que puedan acceder a créditos hipotecarios, subió el costo del crédito, subió el riesgo del país”, afirmó.

“No, la verdad que es una muy mala idea”, insistió.

Mas llamó a buscar alternativas distintas para enfrentar la situación de quienes se encuentran sin empleo. “Yo pediría que nos enfocáramos en otro tipo de medidas, que nos reunamos y pensemos algunas medidas que podríamos tener a mano, que son mucho menos costosas que las que están proponiendo”, señaló.