Daniel Jadue carga contra premio Nobel de la Paz de María Corina Machado: “Se optó por llamar “paz” a lo que conocemos como intervención y tutela”

"El Nobel actúa como lo que es: un aparato de hegemonía atlántica que convierte el orden imperial en virtud moral", agregó el militante del Partido Comunista.

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, actualmente investigado por la Fiscalía por el caso Farmacias Populares, arremetió contra el premio Nobel de la Paz que recibió la activista venezolana, María Corina Machado.

Un reconocimiento que aumenta la presión contra el régimen de Nicolás Maduro, cuyo país está en una creciente defensa armada ante, lo que han acusado, como provocaciones por parte de Estados Unidos.

Jadue, criticó duramente al comité organizador y le quitó peso al premio que anualmente se entrega en diversas categorías.

“Cuando el Comité del Nobel decidió entregar el Nobel de la Paz a María Corina Machado, opto por llamar “paz” a lo que, en el Sur, conocemos como intervención y tutela. Se lo entregó a una persona que por años se ha puesto a disposición de una potencia extranjera para promover un golpe de Estado en su propio país. Alguien que ha llegado a pedir, incluso en foros internacionales, una intervención militar extranjera al Estado Genocida de Israel, y que, en plena devastación de Gaza, defiende a la entidad sionista con la gramática de la “autodefensa””, afirmó Jadue en una columna publicada en El Siglo, medio de comunicación del Partido Comunista.

De hecho, el mismo medio, publicó diversas columnas criticando el reconocimiento a Machado.

“Al mismo tiempo, desestimo a Greta Thunberg, una que desde muy temprana edad muestra más conciencia que la mayoría de los líderes de lo que se conoce como Occidente, una joven que, a diferencia de Machado, ha exigido alto el fuego y fin del genocidio. Y aunque en esta decisión, el Comité ha actuado como un elenco propio del teatro del absurdo, hay que reconocer que la decisión es mucho más que un error de casting: es una declaración profundamente política que termina por sepultar el ya discutible prestigio de un premio que ha ido transformándose en instrumento simbólico del capital global. El Nobel actúa como lo que es: un aparato de hegemonía atlántica que convierte el orden imperial en virtud moral”, agregó el exalcalde de Recoleta.

El también excandidato presidencial del comunismo afirmó que “si el Nobel tuvo que elegir, eligió contra la paz”.

“Que nadie se engañe: el premio no es solo un gesto simbólico, es capilaridad política. Fortalece la línea dura de las sanciones que matan de hambre a poblaciones, blanquea la intervención por encargo, y estigmatiza a quienes defienden alto el fuego, negociación y soberanía. Samir Amin llamó a esto imperialismo colectivo: un entramado de capitales, gobiernos y medios que reparte zonas de influencia y administran el derecho según convenga. Hoy, ese entramado se muerde la lengua para no pronunciar “Gaza” y se desvive en elogios a quien legitima la excepción como método”, cerró.