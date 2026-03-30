Cuerpo de joven estuvo 75 días en el SML sin ser identificado: Su madre presentó una querella por negligencia

La acción legal apunta a irregularidades tanto del Servicio Médico Legal como de instituciones encargadas de la investigación sobre lo que le ocurrió, como Fiscalía.

Una querella ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago presentó Mónica Gutiérrez, acusando graves negligencias respecto a la muerte de su hijo, Luis Felipe Correa.

¿El motivo detrás de la acción legal? El cuerpo de su hijo permaneció 75 días en dependencias del Servicio Médico Legal sin ser identificado, mientras ella lo seguía buscando.

Según los antecedentes revelados por Radio Biobío, Luis Felipe Correa desapareció el pasado 21 de agosto en Viña del Mar.

A pesar que su familia recurrió ante el Ministerio Público, ante Carabineros y otras instituciones, no tuvieron novedades sobre su paradero por más de dos meses.

Luego de varias insistencias por parte de su madre, finalmente el 4 de noviembre el fiscal a cargo de la investigación le informó que el cuerpo de su hijo se encontraba en el Servicio Médico Legal de Santiago, y habría sincerado no saber cómo llegó a la capital.

Los restos de Luis Felipe llegaron hasta el SML el mismo 21 de agosto que desapareció, y en todos esos 75 días no fue identificado por los funcionarios.

En la querella presentada por Mónica Gutiérrez, apunta a irresponsabilidades de varias instituciones relacionadas con la investigación, tales como Carabineros, Fiscalía y la Policía de Investigaciones, junto con el SML por la demora en la gestión para identificar el cuerpo.