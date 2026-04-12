Cuentas de luz subirán desde julio: Advierten incremento promedio de $1.500 mensual por deuda acumulada

Las cuentas de electricidad registrarán un nuevo aumento a partir del 1 de julio, con un alza promedio estimada de entre $1.400 y $1.500 mensuales.

El director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, explicó que “se acumuló esta deuda por el congelamiento tarifario durante cinco años” , medida adoptada tras el estallido social de 2019 y extendida durante la pandemia. El monto total adeudado asciende a unos 900 millones de dólares.

Pago en 48 cuotas y postergación del alza

El cobro comenzará de forma gradual, distribuyéndose en 48 cuotas por cliente, con impacto variable según consumo y zona geográfica. Cerca de 6 millones de usuarios se verán afectados, mientras que 1,4 millones podrían resultar beneficiados.

El incremento, según reportó T13, estaba previsto inicialmente para abril, pero las empresas distribuidoras solicitaron una postergación de tres meses para mitigar el impacto en medio del alza de combustibles.

El gobierno evalúa mecanismos como la securitización para enfrentar la deuda de forma estructural. Meriches advirtió que existen riesgos de interrupciones de suministro debido al envejecimiento de la red eléctrica.