Cuenta Pública: Expresidentes Frei y Lagos se excusaron por motivos de salud y Bachelet aún no confirma asistencia

Por otro lado, sobre si la instancia llegara a topar con el nacimiento de la hija del presidente Boric, "es muy difícil cambiar el horario porque hay toda una infraestructura inmensa y no hay un plan B", explicó el presidente del Senado, Manuel José Ossandón.

A tan solo cuatro días de la Cuenta Pública, una de las invitadas que aún no confirma su participación es la expresidenta Michelle Bachelet.

A la ceremonia, que se realizará este domingo 1 de junio a partir de las 11:00 horas en el Congreso Nacional, está programada que asistan un centenar de miembros de la política.

Y según comentó a Emol el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, no están invitados los candidatos a las primarias oficialistas, es decir, Jeannette Jara, Carolina Tohá, Jaime Mulet y Gonzalo Winter.

En todo caso, estos últimos dos sí asistirán -al igual que Johannes Kaiser- en su condición de parlamentarios.

Adicionalmente, los exmandatarios Eduardo Frei y Ricardo Lagos se excusaron de asistir por razones de salud.

¿Qué pasa si nace la hija del presidente Boric?

Durante las últimas horas, además, ha trascendido que la hija del presidente Gabriel Boric estaría próxima a nacer.

Sobre ello, Ossandón remarcó que el jefe de Estado no podría no asistir a la instancia. “Constitucionalmente, el presidente tiene que venir. Es muy difícil cambiar el horario porque hay toda una infraestructura inmensa y no hay un plan B, así de claro”, dijo al citado medio.

Ese “plan B” implicaría “desarmar muchas cosas que están contratadas y que funcionan, esto es muy complicado, lo que aparece en la tele es simple, pero para poder lograr esto hay un trabajo de mucha gente del Senado y de la Cámara de Diputados y, por lo tanto, yo creo que es muy difícil cambiarlo”.