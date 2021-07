La mañana de este jueves, la convencional constituyente Marcela Cubillos acusó a la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, de “pavimentar un camino de tiranía”.

La situación ocurrió luego que la representante del pueblo mapuche dijo en La Red que las personas que votaron por el Rechazo y actualmente forman parte del órgano redactor, son el “sector de los privilegios”.

“Tal vez les moleste cómo llegamos, porque bueno, ellos siempre han estado en una situación de privilegio y desde el privilegio nunca se sintieron en una posición como la que hoy están, que es la minoría”, dijo Loncón. “Entonces, cuando para el sector del privilegio se emerge esta demanda de derecho, ellos no lo comprenden, porque ellos siempre decidieron frente a los demás”, añadió.

¿Qué dijo Cubillos?

Al respecto, la convencional de la Unión Demócrata Independiente (UDI) emplazó a la presidenta de la Convención durante la decimoprimera sesión: “ayer en televisión fuimos aludidos por usted, presidenta, y lo digo con todo respeto: en este hemiciclo usted habló de amor y en la noche sembró división y a nuestro juicio, se pavimenta un camino de tiranía que también tenemos que hacer los descargos”.

“Al hablar de un sector como el sector del privilegio, usted no solo descalificó a un grupo de convencionales, sino más de un millón de chilenos que nos eligió para estar acá. Más grave aún, usted no hace una opinión política, sino divide a chilenos en buenos y malos o que todo Chile se entere que en esta Convención ni siquiera su presidenta está pensando en hacer una Constitucional para todos los chilenos, sino solo para aquellos que piensan como ella o que tienen, sí, el privilegio de caber dentro de sus categorías morales”, añadió.

Reacciones

La situación provocó diferentes reacciones en la Convención, entre ellos, la de los convencionales Marcos Barraza y Hernán Larraín.

En primera instancia, Barraza dijo que “las palabras de constituyente Cubillos no son una irrupción verbal aislada. Las palabras de la constituyente Marinovic no es solo maltrato verbal, pertinaz, persistente y sistemático, que es disruptivo por lo demás. Da cuenta de la posición de la derecha que he tenido en todo el proceso constituyente”, agregó.

Por su parte, Larraín le respondió a Barraza expresando que “es importante recordar que estamos aquí en parte, porque el 15 de noviembre hicimos un acuerdo político entre muchos sectores políticos para darle una salida institucional, democrática y participativa a la crisis que vive Chile, de la cual el Partido Comunista se excluyó”.

“Todos los que estamos aquí fuimos electos por la ciudadanía, todos somos iguales y creo yo que eso lo debemos practicar. Personalmente le dije a Teresa Marinovic que no compartía la provocación que realizó, creo que fue un error, y creo, por lo mismo, que todos debemos aprender a avanzar en lo que debe ser una cultura de la colaboración y el respeto mutuo para poder cumplir el gran desafío que tenemos todos, que es construir juntos una nueva Constitución”, concluyó.