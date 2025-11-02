¿Cuántos feriados quedan en 2025?: Revisa los últimos descansos del año

El calendario marca tres feriados confirmados y uno por definir, con el último fin de semana largo fijado para diciembre.

Con el inicio de noviembre, 2025 entra oficialmente en su recta final, y con ello surge la clásica pregunta: ¿cuántos feriados quedan antes de cerrar el año? Aunque el calendario avanza hacia su fin, aún restan algunos días de descanso, incluido uno irrenunciable.

Elecciones presidenciales

El próximo feriado será el domingo 16 de noviembre, jornada en la que se realizarán las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias. De acuerdo con la Ley 18.700, toda elección o plebiscito nacional se declara feriado legal, por lo que esa fecha también será considerada dentro del calendario oficial, aunque al caer en domingo no implicará grandes cambios en materia laboral.

Feriados y sus motivos

El último fin de semana largo del año llegará en diciembre, comenzando el sábado 6 y extendiéndose hasta el lunes 8, con motivo del Día de la Inmaculada Concepción. Será la última oportunidad del año para disfrutar de tres días de descanso consecutivos antes de las fiestas de fin de año.

Sin embargo, el mes podría sumar un feriado adicional: si ningún candidato obtiene mayoría absoluta en las elecciones del 16 de noviembre, se convocará a una segunda vuelta presidencial el domingo 14 de diciembre, también considerada feriado irrenunciable.

Finalmente, el año cerrará con la esperada y calurosa Navidad, el jueves 25 de diciembre, otro feriado irrenunciable que marca el último descanso de 2025. En algunos casos, las empresas podrían extender el fin de semana largo otorgando el viernes 26 como día libre, cerrando así el año con un respiro adicional antes del inicio de 2026.