Encuesta Pulso Ciudadano: Jara lidera las presidenciales, seguida de Kast, tercero Parisi, cuarto Kaiser y quinta Matthei

De cara a la veda electoral, Pulso Ciudadano dio a conocer los resultados de su última medición. Según el cuarto pronóstico electoral, sobre el 100% de los votos válidos, Jeannette Jara se ubica en primer lugar con un 29,3%, seguida por José Antonio Kast con un 19,9%, mientras que en tercer lugar figura Franco Parisi con un 16,4%.

En la recta final de las elecciones presidenciales del 16 de noviembre y con el inicio de la veda electoral, se conoció un nuevo reporte de Pulso Ciudadano.

Según el cuarto pronóstico electoral, sobre el 100% de los votos válidos, Jeannette Jara lidera con un 29,3% (-1,8), seguida por José Antonio Kast con un 19,9% (-3,0). En tercer lugar se ubica Franco Parisi con un 16,4% (+3,7), en cuarto Johannes Kaiser con un 14,3% (+3,4) y en quinto Evelyn Matthei con un 13,2%.

Respecto al proceso electoral, el 74,6% de la población declaró estar muy decidida respecto a su voto para la elección presidencial, mientras que un 12,8% se considera medianamente decidido y un 12,4% afirma estar poco o nada decidido.

En cuanto a la participación, el 90,8% de los encuestados señaló estar muy seguro o seguro de que acudirá a votar en la primera vuelta presidencial del 16 de noviembre. En tanto, un 5,6% indicó que no está seguro si irá a votar, y un 3,6% declaró estar muy seguro de que no votará en esa instancia.

Por otro lado, los candidatos por los que los encuestados jamás votarían son: Jara (42,4%), Kast (31,8%) y Kaiser (24,8%).

Finalmente, respecto a la percepción sobre quién será el próximo Presidente de Chile, un 26,2% mencionó a Kast, un 26,1% Jara, un 11,5% a Kaiser, y un 10,5% a Parisi.

Metodología