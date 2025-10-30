¿Cuánta gente ha visto la franja electoral? CNTV revela los índices de audiencia de los primeros 10 días

El consejo reveló las estadíticas durante los primeros días de franja, así como el perfil del público.

Este miércoles, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) reveló los índices de audiencia durante los primeros 10 días de emisión de la franja televisiva presidencial y parlamentaria 2025.

La franja electoral diurna marcó un promedio de sintonía de 16 puntos de rating con un alcance de 1,3 millones de telespectadores diarios, en promedio. El martes 21 de octubre se registró el peak, con 20 puntos de rating.

La franja en horario prime, en cambio, marca un promedio de sintonía de 26,3 puntos de rating hogares con un alcance promedio de 1,8 millones de personas. Si bien la franja en este bloque marcó 24 puntos de rating en su estreno, el 19 de octubre logró un peak de 36 puntos, cayendo desde ahí significativamente su sintonía.

En términos de alcance —personas que vieron al menos un minuto de la transmisión—, la franja diurna alcanzó su punto más alto el miércoles 22 de octubre, con 1.500.692 telespectadores. Ese mismo día, la franja prime también registró su peak, con 2.616.670 personas.

El perfil de los espectadores de la franja electoral televisiva