Fans de GTA 6 llevan teorías al extremo: Miden tráfico cerca de Rockstar para anticipar nuevo tráiler

La espera por Grand Theft Auto VI sigue alimentando teorías cada vez más curiosas entre los fanáticos de la saga.

Mientras Rockstar Games mantiene en reserva la fecha del próximo tráiler oficial, algunos seguidores comenzaron a monitorear el movimiento alrededor de las oficinas del estudio para intentar anticipar un posible anuncio.

La teoría apunta a medir la actividad en cafeterías cercanas a Rockstar North, además de observar el tráfico y los vehículos estacionados en las inmediaciones, en busca de señales que puedan indicar una jornada especial dentro de la compañía.

La teoría del tráfico cerca de Rockstar

Según recoge Vandal, algunos fans están aplicando una versión adaptada de la llamada teoría de la pizza en el pentágono, una idea que sostiene que, durante emergencias o momentos de alta actividad en centros militares o de inteligencia de Estados Unidos, aumentan los pedidos de comida, especialmente de pizza.

En el caso de GTA 6, la lógica fue trasladada a las oficinas de Rockstar. En vez de revisar pizzerías, los seguidores están atentos al movimiento en una cafetería cercana, bajo la idea de que trabajadores del estudio podrían acudir con mayor frecuencia si se aproxima una jornada importante.

La teoría también incluye el seguimiento de autos estacionados en el sector, especialmente vehículos de lujo que, según los fanáticos, podrían sugerir la presencia de ejecutivos o directivos en el edificio.

🚨 GTA VI fans have completely lost it. We went from analyzing screenshots and moon phases to tracking traffic outside Rockstar HQ and logging luxury cars in spreadsheets. 😭 This community is so desperate for Trailer 3 that people are turning into private investigators… pic.twitter.com/10NuGjKZeM — Intern (@gamingskew) June 4, 2026

Por ahora no existen indicios oficiales sobre la fecha de publicación del próximo avance de Grand Theft Auto VI.

Sin embargo, el interés aumentó debido a que el juego mantiene su lanzamiento previsto para el 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Además, algunos fans especulan con que Rockstar podría liberar nuevo material durante la temporada de anuncios de videojuegos asociada al llamado “No-E3”, aunque otros creen que la compañía podría publicar el tráiler en cualquier momento, sin ajustarse a otros eventos de la industria.