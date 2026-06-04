Nuevo bono de $30 mil por hijo: Revisa cómo saber si estás en el tramo del Registro Social de Hogares

Durante su Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast anunció la creación de un nuevo bono destinado a familias con hijos que pertenezcan al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

El aporte contempla la entrega de $30 mil por cada niño de entre 0 y 13 años, con el objetivo de apoyar a los hogares frente a los gastos asociados a la crianza y al costo de la vida.

Tras el anuncio, una de las principales dudas es cómo revisar si una familia forma parte del grupo que podría acceder al beneficio.

¿Qué tramo del Registro Social de Hogares sirve para recibir el bono?

De acuerdo con lo informado por el Gobierno, el nuevo bono estará dirigido a familias que pertenezcan hasta el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

Esto significa que podrían acceder quienes estén clasificados entre el tramo 1 y el tramo 5 del RSH.

Los tramos del Registro Social de Hogares son los siguientes:

Tramo 1: del 0% al 40%.

del 0% al 40%. Tramo 2: del 41% al 50%.

del 41% al 50%. Tramo 3: del 51% al 60%.

del 51% al 60%. Tramo 4: del 61% al 70%.

del 61% al 70%. Tramo 5: del 71% al 80%.

del 71% al 80%. Tramo 6: del 81% al 90%.

del 81% al 90%. Tramo 7: del 91% al 100%.

¿Cómo saber en qué tramo del Registro Social de Hogares estoy?

Las personas inscritas en el Registro Social de Hogares pueden revisar su tramo a través de la Ventanilla Única Social, ingresando con Clave Única y seleccionando la opción correspondiente a su registro.

También es posible consultar llamando al 800 104 777, número del call center de servicios sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, marcando la opción 1.

Otra alternativa es acudir directamente a la municipalidad correspondiente o a una oficina de ChileAtiende, donde se puede solicitar la cartola del Registro Social de Hogares y realizar consultas sobre la clasificación socioeconómica.

Cómo modificar datos del Registro Social de Hogares

Si una persona necesita actualizar información de su cartola, debe ingresar al sitio del Registro Social de Hogares con su Clave Única.

Luego, debe seleccionar la pestaña correspondiente al dato que desea modificar. Por ejemplo, si quiere actualizar información sobre ingresos, debe entrar a la sección Ingresos, presionar Editar y seguir los pasos indicados por la plataforma.