Allanamiento en Complejo Penitenciario Biobío: Incautaron armas, celulares, droga y licor artesanal

Armas, drogas, celular y licor artesanal fueron incautados tras un operativo de Gendarmería en el Complejo Penitenciario Biobío.

El allanamiento contempló el despliegue de 150 funcionarios y la revisión de más de 200 internos que permanecen en “módulos de alto compromiso delictual”.

Desde Gendarmería indicaron que la intervención se enmarcó en las acciones del Consejo Regional contra el Crimen Organizado, que es encabezado por la Seremi de Seguridad Pública.

De esa manera, se decomisaron drogas, armas de fabricación artesanal, celulares, sustancias ilícitas y licor artesanal, “elementos que representan un riesgo para la seguridad al interior de los establecimientos penitenciarios y que pueden facilitar la comisión de delitos desde las cárceles”.

El director regional de Gendarmería, Héctor Inostroza, destacó el profesionalismo del personal en el procedimiento: “Esto refleja que Gendarmería de Chile tiene el control sobre las unidades penales“.

Y añadió que estos operativos “son fundamentales para resguardar la seguridad de los recintos penitenciarios y evitar que elementos prohibidos sean utilizados para la comisión de delitos o para alterar el régimen interno de las unidades penales”.

Mientras tanto, el seremi de Justicia, Robert Contreras, sostuvo que “es un paso fundamental” desarticular bandas criminales y eliminar los delitos al interior de las cárceles.

“Un recinto penitenciario controlado y seguro se traduce directamente en calles más tranquilas para las familias de nuestra región. No daremos tregua a la delincuencia, ni afuera ni adentro de los penales; ese es el corazón de la política de seguridad pública de nuestro Gobierno y del Presidente José Antonio Kast”, acotó.