“Cuando se ataca a un carabinero se ataca a todos los chilenos”: Ministro Arrau llama a avanzar con urgencia en el Congreso las RUF, Naín-Retamal 2.0 tras asesinato de sargento Urrea

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió esta mañana al asesinato de Jaime Urrea, sargento segundo de Quilleco. El secretario de Estado llamó a derribar diferencias y aunar voluntades, con el fin de aprobar las reglas del uso de la fuerza (RUF) y la ley Naím-retamal 2.0 en la última etapa dentro del Congreso.

Tras el crimen del funcionario policial, el secretario de Estado solicitó al parlamento despachar las normativas de seguridad, advirtiendo que atacar a las policías es “un desafío al Estado de Chile” y que “cuando se ataca a un carabinero, no se ataca solo a carabineros de Chile, no solo se ataca al Estado, sino que se ataca a todos los chilenos“.

“Hago un llamado nuevamente a derribar diferencias y a aunar voluntades para que estas fuerzas policiales tengan no solamente más recursos, sino que también respaldo jurídico“, señaló la autoridad, manifestando su esperanza de que las RUF sean aprobadas en el Congreso esta misma semana.

Asimismo, envió un mensaje directo al crimen organizado, advirtiendo que atentar contra funcionarios de Carabineros, PDI o Gendarmería“no es un delito más, lo tomamos como un desafío al Estado de Chile”.

Al final, reafirmó el respaldo a las instituciones de seguridad de la nación, asegurando que “donde sea que se ha desafiado la autoridad, que no se respete el rol de la autoridad, los vamos a seguir apoyando cada vez con más fuerza”.