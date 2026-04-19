¿Cuáles son las farmacias con más locales en Santiago? Estudio revela el ranking de comunas y cadenas con mayor presencia

Mientras la comuna de Santiago y Las Condes lideran en cantidad de locales, Cruz Verde y Dr. Simi tienen la mayor cantidad de locaciones en la capital.

Un informe de la consultora Colliers dio a conocer que en la Región Metropolitana (RM) existen actualmente 2.467 farmacias. El estudio, que excluye a boticas y tiendas de suplementos o cosmética para centrarse exclusivamente en la venta de medicamentos, revela que estos comercios se concentran mayoritariamente en sectores con alta conectividad y gran afluencia de público.

Según consignó Radio Bíobío, la comuna de Santiago encabeza el listado regional con 339 locales, lo que representa el 13,7% del mercado capitalino a marzo de 2026.

En segundo lugar se encuentra Las Condes, que registra 172 establecimientos, y en tercer lugar, Maipú, que cuenta con 152.

En el extremo opuesto, la realidad de las zonas rurales y periféricas es distinta: Alhué y San Pedro disponen de solo tres farmacias por comuna, mientras que en María Pinto y San José de Maipo la cifra llega apenas a cuatro locales.

José Agustín Segura, subgerente del Área de Inteligencia de Negocios de la firma consultora, explicó que la oferta se concentra en polos específicos que garantizan rentabilidad por tránsito.

“Esto se puede observar en comunas como Santiago, Las Condes, Ñuñoa, Providencia y La Florida: todas estas comunas tienen sobre el 4% de participación y son comunas que se caracterizan por tener alto flujo peatonal, mejor conectividad y ejes comerciales”, detalló el experto.

Respecto a la participación por marcas, Cruz Verde se mantiene como el líder en la RM con 391 sucursales, equivalente al 15,8% del total regional.

La disputa por el segundo lugar es entre Dr. Simi, que suma 247 puntos de venta tras un proceso de expansión, y Salcobrand, que registra 246 locales; ambas cadenas capturan cerca del 10% del mercado cada una.

Farmacias Ahumada cierra el grupo de los cuatro principales actores con 214 establecimientos, lo que representa un 8,7% de la oferta total.

El análisis de la institución también abordó el rol de los operadores independientes y de menor escala, como Farmacias Knop, Belen o Manríquez.