El alza de casos activos de COVID-19 en la Región de Los Ríos ha generado que cuatro comunas hayan vuelto a la Fase 1 de Cuarentena, con una quinta que se suma a esta etapa desde el 16 de enero.

Si bien las medidas responden a la crisis sanitaria, este paso a la primera fase del Plan Paso a Paso implica que nuevamente sus habitantes deberán disponer de un permiso temporal para desplazarse hacia los sectores urbanos, traslado que convierte en insuficiente el periodo de 2 horas que otorga dicho permiso.

Habitantes de estas comunas acusan desconocimiento sobre la realidad territorial de la zona, donde un par de horas puede tomar sólo el viajar hacia la farmacia o al supermercado. Al mismo tiempo, no considera las costumbres de pueblos ancestrales y sus formas de tratamientos de salud.

“Cómo vamos a Valdivia, o cómo viene la gente que viene a recibir lawen (remedio). Salen de sus casas y llega al territorio, y lo atiendo y hago el remedio y en dos horas. Tendría una hora para ir y otra para volver, y en qué momento atiendo“, dice la machi Paola Aroca desde Valdivia.

Antes, señala, el permiso temporal que permite el movimiento en comunas que lo requieren tenía una duración de seis horas. Sin embargo, desde las modificaciones que la Mesa COVID aplicó desde el 14 de enero, asistir a centros de salud debe realizarse en un periodo de sólo dos horas.

A esto se suma que el punto de control sanitario está cerca de donde atiende, por lo que todos deben pasar por este sí o sí, otro paso que restaría parte del tiempo.

Y con ello, también que reclama que incluso el transporte público con el que cuentan en algunas localidades sale pasadas las ocho de la mañana y regresa más allá de las cuatro de la tarde.

Pilolcura y Curiñanco son dos localidades desde las que toma al menos una hora para llegar al centro de Valdivia. Esto, considerando que se tenga vehículo particular y no dependa del transporte público.

“Estamos realmente complicados acá. Están los presidentes de las juntas de vecinos, todos al pie del cañón, y yo como machi”, agrega. “No nos pueden tener de esta forma“.

Convencida que su gente no puede quedarse sin lawen, la machi adelanta que debe continuar su labor y atender de todas formas. “Me voy a tener que exponer, pero no puedo dejar los tratamientos por esto. La medicina es medicina en cualquier lado, tanto la occidental como la mapuche tenemos los mismos derechos”, añade la machi Aroca.

El diputado Patricio Rosas (independiente, ex PS), representante de la zona, envió una carta al Ministerio de Defensa, Intendencia de Los Ríos y a la jefatura de zona de la región, en la cual solicita “urgente” adoptar nuevas medidas.

“Este permiso único de dos horas resulta insuficiente, debido a que no considera los tiempos de desplazamiento ni los problemas de conectividad presentes en los sectores rurales (un número importante de sectores sólo cuentan con un horario de locomoción pública al día)”, señala la misiva enviada este viernes.

A esto agrega que este problema estaba subsanado hasta la última cuarentena que enfrentó la región, gracias a un permiso que Carabineros habría entregado a los sectores más apartados, “permiso que por indicación del señor jefe de zona de la Región de Los Ríos no se estaría entregando”.

“Solicito a las autoridades destinatarias de la presente comunicación, la reanudación de la entrega de permisos especiales de desplazamiento a los vecinos y vecinas pertenecientes a los sectores rurales de la Región de Los Ríos”, finaliza la carta del diputado Rosas.

Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito indicaron que “la decisión se tomó en la Mesa COVID porque dos horas se consideró un tiempo prudente pare todas las comunas“, y que desde regiones “había reclamos en torno a que tres horas era demasiado y circulaba mucha gente”.

En el caso de las mencionadas Pilolcura y Curiñanco, agregaron que “ambas son localidades de la comuna de Valdivia, que está en cuarentena. La idea es que la gente en cuarentena reduzca al máximo sus movilidad“.

