Criteria: Respaldo a Kast baja a 27% y 82% dice que Gobierno está bajo sus expectativas

La aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó tres puntos porcentuales y llegó a 27%, de acuerdo con la última medición de Agenda Criteria.

El sondeo, realizado los días 8 y 9 de octubre mediante un panel online, mostró además que la desaprobación subió cuatro puntos y alcanzó 64%. Otro 9% respondió que no sabe cómo evaluar al mandatario.

Criteria también comparó la evolución del respaldo presidencial desde el comienzo de la administración. Durante las primeras cuatro semanas de Gobierno, la aprobación promedio fue de 44%, mientras que en las últimas cuatro semanas descendió a 29%.

82% dice que Gobierno está bajo sus expectativas

La encuesta también preguntó por el desempeño de la administración respecto de las expectativas que los participantes tenían antes de su llegada a La Moneda.

Un 82% señaló que la gestión ha estado por debajo de lo esperado, mientras que un 18% afirmó que ha superado sus expectativas.

Criteria identificó además diferencias según la preferencia electoral declarada en la primera vuelta presidencial. Las mayores bajas relativas en la aprobación de Kast se registraron entre quienes votaron por Franco Parisi y Evelyn Matthei.