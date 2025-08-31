Criteria: Apoyo a Kast baja 2 puntos y se estrecha carrera con Jara, pero sigue liderando con 28% y ganaría en segunda vuelta

El sondeo también reveló que la ciudadanía prefiere cambios radicales por sobre reformas moderadas, incluso desde sectores de derecha y entre quienes no se identifican políticamente.

La más reciente edición de la encuesta Criteria, correspondiente a agosto de 2025 y publicadas este domingo, reveló nuevas luces de la carrera presidencial y el futuro político del país.

Escenario Presidencial: Primera Vuelta

Ante una papeleta con ocho candidatos, José Antonio Kast lidera con un 28% de las preferencias (-2 puntos respecto a julio), seguido muy de cerca por Jeannette Jara con un 27% (-1).

Evelyn Matthei se consolida en el tercer lugar con un 14%, mientras Franco Parisi sube un punto, alcanzando el 9%. Johannes Kaiser mantiene un 8%, y tanto Marco Enríquez-Ominami como Harold Mayne-Nicholls registran un 2% cada uno.

Eduardo Artés completa la lista con un 1%. Un 9% de los encuestados no manifiesta preferencia.

Segunda Vuelta: Ventaja para la Derecha

Kast vs. Jara: Kast ganaría con un 47% (-3), frente a un 33% (+1) de Jara. Un 20% marcaría nulo o blanco.

Matthei vs. Jara: La alcaldesa se impone con un 40% (-2) frente al 31% (-1) de Jara. Nulos o blancos alcanzan un 29%.

Parisi vs. Jara: Jara obtendría un 34%, mientras Parisi logra un 31%. El 35% votaría nulo o blanco.

Imagen y Elegibilidad de Candidatos

En términos de rechazo, los candidatos con mayor resistencia son:

Artés (77% nunca votaría por él),

Enríquez-Ominami (63%),

Kaiser (60%),

Mayne-Nicholls (59%),

Jara y Parisi (56% cada uno).

En contraste, los mejor posicionados en cuanto a valoración positiva son:

Matthei, con un 60% que votaría o consideraría votar por ella.

Kast, con un 58%.

Preferencia Espontánea

Consultados de forma abierta sobre a quién les gustaría ver como próximo presidente o presidenta:

Kast lidera con 28% (-2).

Jara lo sigue con 27% (sin variación).

Matthei sube un punto a 15%.

Parisi alcanza 9% (+2), seguido de Kaiser (7%) y Enríquez-Ominami (2%).

Expectativas de Cambio: Radicalidad por sobre moderación

La encuesta revela que tanto quienes se identifican con la izquierda, el centro y la derecha prefieren cambios radicales por sobre reformas moderadas.

Sorprendentemente, las mayores expectativas de transformación profunda se observan entre los encuestados identificados con la derecha y los que no se adscriben a ningún sector político.

Composición Esperada del Congreso

En comparación con el ciclo electoral de 2021, los electores hoy muestran un cambio de preferencias en cuanto a la composición del Congreso:

Se privilegia a personas de mayor edad por sobre las jóvenes.

Aumenta considerablemente la aceptación hacia militantes de partidos políticos, aunque los independientes siguen siendo los preferidos.

Un 58% de los encuestados expresa que prefiere que los parlamentarios sean de derecha, frente a un 42% que opta por representantes de izquierda.

Evaluación del Gobierno

La aprobación presidencial subió 3 puntos y alcanzó el 32%, mientras que la desaprobación cayó 4 puntos hasta el 58%.

En tanto, la probación del Gobierno llegó al 30% (+3), con una desaprobación del 62% (-3).