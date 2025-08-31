País encuesta criteria

Criteria: Apoyo a Kast baja 2 puntos y se estrecha carrera con Jara, pero sigue liderando con 28% y ganaría en segunda vuelta

Por CNN Chile

31.08.2025 / 12:07

{alt}

El sondeo también reveló que la ciudadanía prefiere cambios radicales por sobre reformas moderadas, incluso desde sectores de derecha y entre quienes no se identifican políticamente.

La más reciente edición de la encuesta Criteria, correspondiente a agosto de 2025 y publicadas este domingo, reveló nuevas luces de la carrera presidencial y el futuro político del país.

Escenario Presidencial: Primera Vuelta

Ante una papeleta con ocho candidatos, José Antonio Kast lidera con un 28% de las preferencias (-2 puntos respecto a julio), seguido muy de cerca por Jeannette Jara con un 27% (-1).

Evelyn Matthei se consolida en el tercer lugar con un 14%, mientras Franco Parisi sube un punto, alcanzando el 9%. Johannes Kaiser mantiene un 8%, y tanto Marco Enríquez-Ominami como Harold Mayne-Nicholls registran un 2% cada uno.

Eduardo Artés completa la lista con un 1%. Un 9% de los encuestados no manifiesta preferencia.

Segunda Vuelta: Ventaja para la Derecha

  • Kast vs. Jara: Kast ganaría con un 47% (-3), frente a un 33% (+1) de Jara. Un 20% marcaría nulo o blanco.
  • Matthei vs. Jara: La alcaldesa se impone con un 40% (-2) frente al 31% (-1) de Jara. Nulos o blancos alcanzan un 29%.
  • Parisi vs. Jara: Jara obtendría un 34%, mientras Parisi logra un 31%. El 35% votaría nulo o blanco.

Imagen y Elegibilidad de Candidatos

En términos de rechazo, los candidatos con mayor resistencia son:

  • Artés (77% nunca votaría por él),
  • Enríquez-Ominami (63%),
  • Kaiser (60%),
  • Mayne-Nicholls (59%),
  • Jara y Parisi (56% cada uno).

En contraste, los mejor posicionados en cuanto a valoración positiva son:

  • Matthei, con un 60% que votaría o consideraría votar por ella.
  • Kast, con un 58%.

Preferencia Espontánea

Consultados de forma abierta sobre a quién les gustaría ver como próximo presidente o presidenta:

  • Kast lidera con 28% (-2).
  • Jara lo sigue con 27% (sin variación).
  • Matthei sube un punto a 15%.
  • Parisi alcanza 9% (+2), seguido de Kaiser (7%) y Enríquez-Ominami (2%).

Expectativas de Cambio: Radicalidad por sobre moderación

La encuesta revela que tanto quienes se identifican con la izquierda, el centro y la derecha prefieren cambios radicales por sobre reformas moderadas.

Sorprendentemente, las mayores expectativas de transformación profunda se observan entre los encuestados identificados con la derecha y los que no se adscriben a ningún sector político.

Composición Esperada del Congreso

En comparación con el ciclo electoral de 2021, los electores hoy muestran un cambio de preferencias en cuanto a la composición del Congreso:

  • Se privilegia a personas de mayor edad por sobre las jóvenes.
  • Aumenta considerablemente la aceptación hacia militantes de partidos políticos, aunque los independientes siguen siendo los preferidos.
  • Un 58% de los encuestados expresa que prefiere que los parlamentarios sean de derecha, frente a un 42% que opta por representantes de izquierda.

Evaluación del Gobierno

La aprobación presidencial subió 3 puntos y alcanzó el 32%, mientras que la desaprobación cayó 4 puntos hasta el 58%.

En tanto, la probación del Gobierno llegó al 30% (+3), con una desaprobación del 62% (-3).

DESTACAMOS

Cultura La guía definitiva de panoramas culturales durante septiembre 2025 en Santiago

LO ÚLTIMO

País Criteria: Apoyo a Kast baja 2 puntos y se estrecha carrera con Jara, pero sigue liderando con 28% y ganaría en segunda vuelta
Gobierno concretó nuevo vuelo de expulsión: más de 800 expulsiones en 2025 y más de 4 mil desde que asumió Boric
Jara domina la intención de voto inicial, pero no alcanza a Kast ni Matthei en segunda vuelta, según Pulso Ciudadano
"Pasó a centímetros del ano": Torero colombiano sufre grave cornada en uno de los accidentes más severos de la historia
“Volveremos siendo aún más”: Greta Thunberg acompaña nueva flotilla que intenta romper el bloqueo a Gaza
Hombre murió baleado en las afueras de un local clandestino en Independencia