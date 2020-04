Cristóbal Kaufmann, uno de tres empresarios que han viajado en helicóptero hacia una segunda vivienda en plena contención de la pandemia del coronavirus, defendió su actuar asegurando que no cometió ninguna infracción y que lo hizo pues en su edificio se conoció de un caso de contagio.

“Mantenerse mientras tienes un infectado en la casa es justo lo que hay que no hacer. Hay que arrancar a la segunda casa“, dijo el fundador del grupo representante de Mercedes-Benz en Chile a La Tercera.

Kaufmann explicó que cuando viajó hacia la costa no estaba en discusión las medidas de confinamiento, al mismo tiempo que los residentes locales no se mostraron molestos por su llegada. “Yo soy de la zona desde 1956. (…) Cuando me fui para allá aún no estaba esa discusión. Los mismos cachagüinos y pescadores y la gente que trabaja allá, no estaba disconforme con que vaya la gente a su segunda casa, porque les daban pega“.

Lee también: El rol de la Atención Primaria a la Salud, la primera línea de la defensa y ataque contra el virus

Además afirmó que se autodenunció porque vio lo que estaba ocurriendo en la prensa con casos como el suyo, por lo que acudió a Carabineros y solicitó contactarse con el jefe de la PDI en Papudo. “Me lo trajeron a mi casa en Cachagua. Eso se llama autodenuncia. Yo necesitaba un acta para volver a Santiago. Al último me hicieron el documento y se lo mandaron”, dijo.

Sobre los cuestionamientos en redes sociales, Kaufmann afirmó que “hoy funar a un empresario es una cosa normal en redes sociales” y que “hubo mala intención y envidia”. “Sólo por mi función de rescate en Cachagua me deben la vida cuatro personas. Todos los otros que trasladé no los cuento. Uno de ellos es el ex ministro de Economía Luis Escobar Cerda, otro también que rescaté es un surfista”.

En ese sentido, también comentó las críticas que surgen al empresariado tras el estallido social, asegurando que el fenómeno fue “un aparataje que hicieron los infiltrados de Venezuela y los cubanos en Chile”.

“Hasta en Frutillar pillaron a dos gallos que les pagaban $25.000 al día. Llegaron en Latam. Vivieron en un muy buen hotel en Puerto Varas y quisieron quemar la Copec en Frutillar y cuando se juntaron salieron los huasos a defender a los carabineros en las protestas. Lo que no sé es cuán preparado está el gobierno porque después del estallido habrá una escasez tremenda”, afirmó el empresario.

Lee también: Diputados RN tildan como “poco prolijas” medidas de retorno al trabajo y reapertura del comercio