Dua Lipa y el actor Callum Turner se casaron en Londres en una íntima ceremonia

Este domingo, Dua Lipa y el actor Callum Turner contrajeron matrimonio en Londres, Reino Unido.
La pareja realizó una íntima celebración en el Old Marylebone Town Hall de la capital británica.
Según medios como The Sun y Metro, la cantante de 30 años y el actor de 36 realizaron la ceremonia civil frente a un pequeño grupo de amigos y familiares.
El sitio donde la pareja contrajo matrimonio es emblemático, ya que ahí se realizaron grandes bodas de figuras como Paul McCartney, Ringo Starr y Liam Gallagher.
De acuerdo con los reportes, se espera que la próxima semana se realice una masiva fiesta que se extendería por tres días en Palermo, la capital de Sicilia.
Dua Lipa and Callum Turner are married! Singer dazzles in a white skirt suit for London legal ceremony ahead of their three-day Italian extravaganza https://t.co/MOzrLts0OO
— Daily Mail (@DailyMail) May 31, 2026
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