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Dua Lipa y el actor Callum Turner se casaron en Londres en una íntima ceremonia

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Dua Lipa y el actor Callum Turner se casaron en Londres en una íntima ceremonia

Este domingo, Dua Lipa y el actor Callum Turner contrajeron matrimonio en Londres, Reino Unido.

La pareja realizó una íntima celebración en el Old Marylebone Town Hall de la capital británica.

Según medios como The Sun y Metro, la cantante de 30 años y el actor de 36 realizaron la ceremonia civil frente a un pequeño grupo de amigos y familiares.

El sitio donde la pareja contrajo matrimonio es emblemático, ya que ahí se realizaron grandes bodas de figuras como Paul McCartney, Ringo Starr y Liam Gallagher.

De acuerdo con los reportes, se espera que la próxima semana se realice una masiva fiesta que se extendería por tres días en Palermo, la capital de Sicilia.

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