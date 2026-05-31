Sheinbaum desafía las presiones de EE.UU. y convoca a defender la soberanía de México

(EFE) -La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aprovechó un acto multitudinario en el Monumento a la Revolución, en Ciudad de México, para marcar distancia frente a las presiones recientes de Estados Unidos. “México no es piñata de nadie”, afirmó ante miles de simpatizantes, en el marco de un informe de gobierno por los dos años de su triunfo electoral.

Sheinbaum cuestionó de forma directa las acusaciones de Washington hacia diez funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y planteó si esa presión responde a un interés genuino por combatir el crimen organizado “o si sectores de la ultraderecha utilizan a México para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026”. También alertó sobre una posible injerencia extranjera en los comicios federales mexicanos de 2027.

Cifras económicas como respaldo

En su rendición de cuentas voluntaria, la mandataria destacó que pese a las tensiones arancelarias con EE.UU. y la guerra en Irán, la economía mexicana “permanece estable y avanzando”. Citó un récord de inversión extranjera directa en el primer trimestre de 2026, con 23.591 millones de dólares, un 10,4% más que en 2025, y la creación de 669.000 empleos formales, cifra que describió como la más alta en la historia del país. El peso mexicano, señaló, es la segunda moneda más apreciada frente al dólar a nivel global.

Sheinbaum llegó al poder en 2024 con el 59,7% de los votos, la mayor proporción en la historia reciente de México.