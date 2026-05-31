Un adolescente de 16 años nombró su dispositivo Bluetooth “BOMB” y obligó a un vuelo de United Airlines a regresar desde mitad del Atlántico

(EFE) – Un vuelo de United Airlines que partió del Aeropuerto Internacional Newark Liberty el sábado a las 17:58 horas con destino a Palma de Mallorca regresó a su origen aproximadamente dos horas después, cuando ya sobrevolaba el Atlántico, debido a una alerta de seguridad generada por un dispositivo Bluetooth con el nombre “BOMB” —bomba en inglés.

Según pasajeros que relataron el incidente al portal especializado AirLive, la tripulación ordenó apagar todos los dispositivos Bluetooth de forma inmediata, indicando que la instrucción provenía de las oficinas centrales de United en Chicago. Los auxiliares advirtieron que si al menos un dispositivo permanecía encendido, el avión debería regresar. Tras varias advertencias y un último aviso de un minuto, al menos dos dispositivos se mantuvieron activos, lo que llevó a los pilotos a tomar la decisión de volver a Newark.

Un adolescente detrás del incidente

Al aterrizar, los pasajeros evacuaron con sus pasaportes y teléfonos mientras personal de seguridad inspeccionaba la aeronave. Las autoridades concluyeron que la alerta provenía únicamente del nombre de un dispositivo Bluetooth, que cualquier aparato cercano puede detectar. Los dispositivos de este tipo, como auriculares, permiten ser renombrados libremente por su dueño.

El responsable resultó ser un adolescente de 16 años, que fue detenido por las autoridades. Los cargos que enfrentará aún no se definieron, aunque el hecho podría acarrearle graves consecuencias legales.