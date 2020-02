El director subrogante del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Cristián Pertuzé, se refirió a las manifestaciones en Plaza Italia y aseguró que como Consejo están “en contra de todo acto de violencia entre personas”.

En entrevista con El Mercurio, el cientista político afirmó que “las manifestaciones son totalmente legítimas, pero mientras sean pacíficas. La manifestación debe ser un acto que no violente, que no vulnere, que no afecte los derechos de otras personas”.

En ese sentido, agregó que “las manifestaciones no pacíficas, para mí, son ilegítimas”.

“Yo creo que en una sociedad democrática, con un Estado de Derecho que se puede perfeccionar, sin duda civilizada, la violencia, de cualquier forma, en cualquiera de sus formas, tiene que ser condenada (…) Creo que hoy estamos viendo, desgraciadamente, una sociedad enferma en muchos aspectos, porque no estamos aceptando al otro”, explicó.

En cuanto a las funas, como la que le ocurrió al diputado Gabriel Boric (CS) y a la jueza Andrea Acevedo, Pertuzé las calificó como inaceptables y las considera un acto fascista.

“No puede ser que porque una persona piense algo que a alguien no le gusta, se la fune. La funa es un acto de violencia y amedrentamiento a otra persona. Es una acción sumamente fascista”, comentó.

El ingeniero comercial también sostuvo que le preocupa la actual dinámica que vive el país, específicamente, por la continuidad del sistema democrático.

“Recuerda los tiempos de los ’70, con la que no estamos aceptando al otro, y una dinámica también de los ’80, con la que la dictadura se decía que había que eliminar a los marxistas. Estamos llegando a una dinámica que me preocupa. Y desgraciadamente la historia nos demuestra que es así como caen las democracias”, enfatizó.

En la misma línea, comentó que se debe perfeccionar el sistema democrático, pero que también hay que defenderlo.

“En los sistemas no democráticos históricamente siempre han existido violaciones a los derechos humanos”, añadió.

Sobre la existencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, afirmó que actualmente no tiene fundamentos para hablar de ello.

“No tengo elementos hoy día para hablar de violación sistemática a los derechos humanos. Sin duda, hay acciones que aborrecemos y por las que nos hemos querellado, como lo que ha ocurrido en Puente Alto”, concluyó.