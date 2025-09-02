“Creen que la eutanasia es porque sí?”: Johannes Kaiser apunta a incapacidad en el pago de pensiones y ahorro fiscal como los motivos para impulsar la muerte asistida

Actualmente, en el Congreso chileno se encuentra un proyecto de "muerte digna" o eutanasia, que busca legislar el tema para dar a personas, con ciertas enfermedades o dolencias, la posibilidad de elegir morir.

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser abordó uno de los aspectos más polémicos en materia legislativa en Chile: La eutanasia.

Actualmente, en el Congreso chileno se encuentra un proyecto de “muerte digna” o eutanasia, que busca legislar el tema para dar a personas, con ciertas enfermedades o dolencias, la posibilidad de elegir morir.

A juicio del diputado, este tema no es porque sí y apunta a otros motivos ajenos a los que la ley impulsa.

“¿Ustedes creen que la eutanasia no tiene nada que ver con la falta de niños y con la falta de reemplazo demográfico o la incapacidad o la imposibilidad de pagar las jubilaciones? Porque no se pueden pagar las jubilaciones en Europa y en Canadá, no pueden pagar con el sistema reparto”, planteó Kaiser en un programa de streaming.

Y continuó: ¿Ustedes creen que el tema de la eutanasia es porque sí? ¿Que es pura casualidad? ¿Qué es solamente para que los viejitos entonces no sufran?