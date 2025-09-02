“Creen que la eutanasia es porque sí?”: Johannes Kaiser apunta a incapacidad en el pago de pensiones y ahorro fiscal como los motivos para impulsar la muerte asistida
Por CNN Chile
02.09.2025 / 22:11
Actualmente, en el Congreso chileno se encuentra un proyecto de "muerte digna" o eutanasia, que busca legislar el tema para dar a personas, con ciertas enfermedades o dolencias, la posibilidad de elegir morir.
El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser abordó uno de los aspectos más polémicos en materia legislativa en Chile: La eutanasia.
A juicio del diputado, este tema no es porque sí y apunta a otros motivos ajenos a los que la ley impulsa.
“¿Ustedes creen que la eutanasia no tiene nada que ver con la falta de niños y con la falta de reemplazo demográfico o la incapacidad o la imposibilidad de pagar las jubilaciones? Porque no se pueden pagar las jubilaciones en Europa y en Canadá, no pueden pagar con el sistema reparto”, planteó Kaiser en un programa de streaming.
Y continuó: ¿Ustedes creen que el tema de la eutanasia es porque sí? ¿Que es pura casualidad? ¿Qué es solamente para que los viejitos entonces no sufran?
En ese sentido, Kaiser pasó a dar un ejemplo para justificar su punto: “Quiero decir una cosa. Hay cientos de casos en Holanda, fue un escándalo hace poco tiempo atrás, cientos de casos en Holanda de personas mayores, personas mayores que sufrían algún tipo grave de demencia, que no tenían parientes, no tuvieron hijos, etc. Se los pitiaron, (es) más barato”.
“Una de las razones que dio el gobierno canadiense para aprobar la eutanasia en Canadá fue el ahorro fiscal. Ahí se las dejo”, cerró.