Mundial 2026: Revisa los partidos de este martes 30 de junio y sus horarios en Chile

El Mundial 2026 continuará este martes 30 de junio con una nueva jornada de la ronda de 32.

La programación contempla tres partidos de eliminación directa, con selecciones como Francia, México y Noruega entre los principales protagonistas del día.

Al tratarse de cruces de fase eliminatoria, los ganadores avanzarán a octavos de final, mientras que los perdedores quedarán fuera de la Copa del Mundo.30

Partidos del Mundial 2026 para este martes 30 de junio

13:00 horas: Costa de Marfil vs. Noruega – Dallas Stadium, Arlington.

Costa de Marfil vs. Noruega – Dallas Stadium, Arlington. 17:00 horas: Francia vs. Suecia – New York/New Jersey Stadium.

Francia vs. Suecia – New York/New Jersey Stadium. 21:00 horas: México vs. Ecuador – Estadio Azteca, Ciudad de México.

Costa de Marfil vs. Noruega abre la jornada

El primer partido del día será el cruce entre Costa de Marfil y Noruega, programado para las 13:00 horas de Chile.

El encuentro se jugará en el Dallas Stadium, en Arlington, Texas, y definirá al rival de Brasil en octavos de final.

Noruega llega con una de las figuras más atractivas del torneo, Erling Haaland, mientras que Costa de Marfil buscará dar otro golpe en una llave de alta exigencia física.

Francia enfrenta a Suecia

Más tarde, a las 17:00 horas de Chile, Francia se medirá ante Suecia en el New York/New Jersey Stadium.

El combinado francés llega como uno de los favoritos de la llave, luego de una sólida fase de grupos, mientras que Suecia intentará sorprender y meterse entre los 16 mejores del Mundial.

El ganador de este partido avanzará a octavos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Alemania y Paraguay.

México y Ecuador cierran el día

La jornada terminará a las 21:00 horas de Chile con el duelo entre México y Ecuador en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.

El partido asoma como uno de los más atractivos del día, ya que México contará con el apoyo de su público como anfitrión, mientras que Ecuador buscará extender su camino en la fase eliminatoria.

La selección que gane este cruce enfrentará en octavos de final al vencedor del partido entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026 en Chile?

Los partidos del Mundial 2026 pueden seguirse en Chile a través de las señales oficiales del torneo, según la programación de cada canal y plataforma.

La recomendación es revisar durante la jornada la cartelera de Chilevisión, DSports, DGO y Paramount+ para confirmar la transmisión de cada encuentro.