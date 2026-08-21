Cortes de luz en Santiago este viernes 21 de agosto: Enel anuncia interrupciones en nueve comunas

Nueve comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz programados durante este viernes 21 de agosto, según informó Enel.

Las interrupciones forman parte de trabajos planificados por la compañía para realizar mejoras y mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán únicamente sectores específicos de cada comuna y no a la totalidad de sus respectivos territorios.

Dependiendo de la zona, las interrupciones comenzarán desde las 09:30 horas y podrán extenderse por hasta seis horas.

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este viernes?

De acuerdo con la programación informada por Enel, estos son los horarios contemplados:

Conchalí: entre las 10:00 y las 16:00 horas.

entre las 10:00 y las 16:00 horas. Las Condes: entre las 15:00 y las 17:00 horas.

entre las 15:00 y las 17:00 horas. San Joaquín: entre las 10:00 y las 16:00 horas.

entre las 10:00 y las 16:00 horas. San Miguel: entre las 09:30 y las 15:30 horas.

entre las 09:30 y las 15:30 horas. Quinta Normal: entre las 10:00 y las 16:00 horas.

entre las 10:00 y las 16:00 horas. Cerrillos: entre las 09:30 y las 15:30 horas.

entre las 09:30 y las 15:30 horas. Peñalolén: entre las 11:00 y las 17:00 horas.

entre las 11:00 y las 17:00 horas. La Florida: entre las 10:00 y las 14:00 horas.

entre las 10:00 y las 14:00 horas. Lampa: entre las 09:30 y las 15:30 horas.

¿Cómo saber si mi domicilio estará afectado?

Como los trabajos se concentran en áreas delimitadas, vivir en una de las nueve comunas no significa necesariamente que el domicilio tendrá una interrupción.

Enel mantiene disponible en su sitio web un mapa de trabajos programados, donde los usuarios pueden revisar las zonas específicas que estarán sin suministro y los horarios estimados para cada intervención.

Revisa el mapa completo de incidencias imprevistas AQUÍ.