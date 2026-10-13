Cortes de luz por lluvias en la Región Metropolitana: Revisa cómo reportar a la SEC

El sistema frontal que afectó este martes a la Región Metropolitana dejó intensas precipitaciones y tormentas eléctricas, además de miles de clientes sin suministro eléctrico.
Según el informe de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), más de 25 mil clientes se encuentran actualmente sin suministro eléctrico, cifra que ha ido variando con el transcurso de las horas.
Las comunas que están entre las más afectadas por el evento son Ñuñoa con 2.623 clientes afectados, Paine con 2.565 clientes afectados y San Bernardo con 2.472 clientes afectados.
A raíz de los acontecimientos, la SEC instó a las personas a reportar directamente los cortes de suministro mediante su página web, en donde se debe ingresar y completar con datos como número de cliente, nombre, RUT y dirección de su vivienda.
También habilitaron centros de atención en línea.
- Digital: www.sec.cl o App SEC Móvil.
- Call Center: 600 0231 360.
- WhatsApp: +56 9 9000 0236.
- Direcciones Regionales SEC.
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