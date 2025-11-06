Corte Suprema y causa judicial contra Ángela Vivanco: “Hay mucha preocupación porque este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir”

Desde el máximo tribunal además indicaron que "la situación de Ángela Vivanco fue abordada y resuelta el año pasado por la Corte Suprema, por lo que no corresponde pronunciarse sobre este tema".

El vocero (s) de la Corte Suprema, Jorge Sáez, abordó brevemente el proceso judicial que enfrenta la removida ministra del máximo tribunal, Ángela Vivanco, quien enfrenta una causa judicial en el denomiado caso “Muñeca Bielorrusa“.

Esto, luego que el Ministerio Público presentara una querella de capítulos contra la exjueza, a quien se le acusa de realizar fallos a favor de un consorcio bielorruso que le trajo un millonario beneficio económico a la firma.

Al respecto, Sáez indicó que “que este tribunal no va a expresar ninguna opinión sobre procesos judiciales en tramitación. Les recuerdo, además, que la situación de Ángela Vivanco fue abordada y resuelta el año pasado por la Corte Suprema, por lo que no corresponde pronunciarse sobre este tema”.

Consultado sobre si hay tranquilidad en que este tipo de hechos no se repitan, aseguró que “hay mucha preocupación porque este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Y es por eso que la Corte Suprema está tomando diversas medidas y acciones para lograr ese propósito”.

“Hemos revisado nuestros procedimientos, para que las personas tengan certeza de que nadie puede influir ni en la integración de las salas ni en la elaboración de las tablas, de modo que una causa se pueda adelantar a otra. Y, por otra parte, el Poder Judicial está interesado en difundir un código de ética -que ha sido elaborado de manera inédita por primera vez- que prevenga respecto de las conductas que no son aceptables”, añadió.

Finalmente, se le preguntó si es que podían entregar certezas de que otros magistrados no han incurrido en hechos similares, ante lo cual señaló que “nadie puede tener certeza, pero nosotros estamos preocupados por administrar controles que nos permitan tener mayor seguridad de que esto no vuelva a ocurrir”.