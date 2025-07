Corte Suprema ordena reintegrar a grumete desvinculado de la Armada por cortar el pelo a compañeros: Cobraba $2 mil

Williams Cifuentes fue desvinculado un día antes de su egreso luego que decretaran la máxima sanción en su contra por cortar el pelo a sus compañeros de la Academia Politécnica Naval de Viña del Mar.

La Corte Suprema acogió un recurso de protección interpuesto por Williams Cifuentes, quien fue expulsado de la Academia Politécnica Naval de Viña del Mar por cortarle el pelo a sus compañeros.

Esto, luego que el máximo tribunal impugnara la desvinculación de la institución, que se había aplicado el 30 de noviembre del 2023, un día antes del egreso de Cifuentes.

Respeceto a la sanción, la Suprema señaló que el castigo “exhibió una falta de congruencia entre la entidad del daño provocado por la infracción y el castigo a imponer“.

De acuerdo a la información entregada por LUN, la situación comenzó en mayo de 2023, luego que un superior le solicitada ayuda a Williams Cifuentes a cortarle el pelo a un grupo de grumetes.

Esta solicitud se produjo a raíz de que los peluqueros oficiales de la institución no podían cumplir con todas las solicitudes, así que le pidieron su colaboración para complementar dicha labor.

Posteriormente, requirieron su ayuda nuevamente para esa labor, lo que no volvería a ocurrir. Sin embargo, más adelante Cifuentes continuó cortando el pelo a los compañeros que se lo solicitaban.

Por este motivo, recibió una primera sanción. Sobre esta, declara que “mi superior me indicó que la autorización para cortar el pelo era para las veces que me pidieron ayuda. Yo me sorprendí. Nunca me dijeron que era específicamente para esas fechas“.

A pesar de la sanción, siguió cortando el pelo de compañeros e inlcuso de oficiales, lo que le costó una nueva sanción, en este caso, la más grave del reglamento naval, por lo que fue expulsado.

Tras su reintegración a la Armada, Cifuentes señala que no conbraba por corte pero “pedía un aporte voluntario de $2.000 para poder reponer la máquina“.

“Algunos me pagaban con un champú o un artículo de limpieza. O sea, yo no lo hice con ánimo de lucro como dijeron después“, sentenció.