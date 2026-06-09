Corte Suprema declara inadmisibles más de 450 recursos de protección por embargos de deudas del CAE

La Tesorería General de la República (TGR) informó que más de 550 mil personas no han cumplido con sus obligaciones de pago asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE).

Lo anterior, según explicó el organismo, ha conllevado que el Fisco deba cubrir dichos créditos ante los bancos respectivos, acumulando a la fecha una deuda a su favor superior a los $4 billones.

Además, aclaró que “a la fecha, la mayor parte de los embargos ejecutados han recaído sobre deudores con ingresos iguales o superiores a $3.500.000 mensuales, de acuerdo con sus propias declaraciones de impuestos correspondientes al año tributario 2025, disponibles al momento de iniciarse en abril del presente año la estrategia de cobro de las deudas CAE”, y detalló que más de 1.500 personas han sido embargadas, lo que corresponde a un 5% del total de casos que han regularizado su deuda a través de convenios.

En cuanto a las acciones judiciales, consignó que la Corte de Apelaciones de Arica rechazó un recurso de protección interpuesto en contra de la TGR, “validando el marco legal que faculta a la institución para efectuar el cobro de deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado”.

“La sentencia, dictada en la causa Rol N° 300-2026, rechazó la acción presentada por un deudor que buscaba dejar sin efecto un mandamiento de ejecución y embargo emitido por la Tesorería Regional de Arica y Parinacota en el marco de un procedimiento administrativo de cobro”, describió.

Asimismo, argumentó que “la resolución judicial ratifica la aplicación del procedimiento de cobro coactivo respecto de las deudas CAE, una vez que la garantía estatal se hace efectiva y los montos adeudados pasan a formar parte del patrimonio fiscal. Este pronunciamiento se suma a los más de 450 recursos de protección declarados inadmisibles por la Corte Suprema en materias relacionadas con el cobro de estas acreencias”.