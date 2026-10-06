Corte Suprema decide remover a cuatro jueces tras viajes al extranjero mientras estaban con licencia médica

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, informó que, tras continuar con la revisión de cuadernos, se aprobó la remoción de cuatro jueces que realizaron viajes fuera de Chile mientras se encontraban con licencia médica.

De manera unánime, el pleno respaldó la expulsión de un magistrado “considerando que no mantuvo el buen comportamiento que exige el artículo 80 de la Constitución de la República”; mientras que tres expulsiones se decidieron en votación dividida.

Esta remoción se suma a las 11 realizadas por el máximo tribunal judicial en septiembre pasado, también por viajes realizados en contexto de reposo médico.

Esta jornada se revisaron ocho casos. Cinco de ellos estaban congelados por requerimientos que presentaron los propios magistrados y que habían sido suspendidos en su momento por el Tribunal Constitucional; y otros tres que estaban rezagados.

Por otro lado, el pleno de la Corte Suprema rechazó la remoción de cuatro jueces. En tres casos no se alcanzó el quórum exigido de 11 votos y en un caso se dispuso no remover por votación mayoritaria.

Según se dio a conocer, continúan pendientes cinco casos en los que se escucharon alegatos, pero no se pudo avanzar por decisión del Tribunal Constitucional.

La revisión quedó programada para el próximo 19 de octubre.