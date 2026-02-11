Corte Suprema confirma admisibilidad de querella de capítulo contra exfiscal Manuel Guerra

El máximo tribunal sostuvo que los antecedentes son plausibles y revisten seriedad, aunque aclaró que la decisión no implica establecer responsabilidades, sino habilitar la continuidad de la indagatoria.

Este miércoles la Corte Suprema respaldó la decisión que permite avanzar en la acción judicial presentada contra el exfiscal regional Manuel Guerra, al confirmar la admisibilidad de la querella de capítulos interpuesta por el Ministerio Público el pasado 24 de octubre.

La resolución fue adoptada por la Segunda Sala de la Corte Suprema, que ratificó lo resuelto previamente el 2 de enero por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Con ello, se habilita la continuación del procedimiento especial requerido para investigar a fiscales por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones.

Manuel Guerra, quien encabezó la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, es investigado por un presunto intercambio de información con el abogado Luis Hermosilla en causas de alta relevancia pública, entre ellas los casos Penta, Dominga y Exalmar, además del proceso contra el exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa.

En su fallo, la Suprema señaló que, en la actual etapa de la investigación, los antecedentes expuestos por el Ministerio Público resultan plausibles y otorgan suficiente seriedad y verosimilitud a las imputaciones formuladas contra Guerra.

Sin embargo, el tribunal enfatizó que esta decisión no implica establecer hechos ni determinar responsabilidades penales, sino únicamente permitir que el proceso siga su curso.

La querella de capítulos funciona como un mecanismo previo —similar a un desafuero— exigido cuando se busca perseguir penalmente a jueces, fiscales judiciales o fiscales del Ministerio Público por actos vinculados a su cargo.