Corte de Punta Arenas confirma destitución de TENS que viajó al extranjero mientras estaba con licencias médicas

El tribunal de alzada descartó que haya alguna arbitrariedad o ilegalidad en el sumario que derivó en la destitución de la profesional de la salud.

Este jueves, la Corte de la ciudad de Punta Arenas confirmó la destitución de una técnico en enfermería de nivel superior (TENS) que viajó al extranjero mientras se encontraba con licencias médicas.

En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada descartó que haya ocurrido alguna arbitrariedad o ilegalidad durante el proceso sumarial que derivó en la destitución de la profesional de la salud.

“Sobre la conducta sancionada se enfatiza que no se trata solo de incumplir el reposo médico, sino por haber quebrantado gravemente el principio de probidad (…) en atención a que se acreditó el uso desleal del tiempo de licencia médica remunerado con fines ajenos al restablecimiento de la salud“, señala el fallo.

En el documento se detalla que el uso fraudulento de las licencias médicas por parte de la TENS ocasionó “un descrédito institucional, una sobrecarga de trabajo para los demás funcionarios de Atención Primaria de Salud municipal, además de retrasos en la atención de los usuarios y deslealtad con la comunidad”.

Finalmente, afirmaron que la destitución “se dictó en el marco de un procedimiento sumarial debidamente instruido, mediando designación de un fiscal, con observación de una etapa indagatoria y posterior formulación de cargos, con acceso del inculpado al examen del expediente, con presentación por parte del recurrente y en el ejercicio pleno de su derecho a defensa de los correspondientes descargos y con la dictación de un decreto sancionatorio que (…) contempló desde la perspectiva disciplinaria una decisión final de la autoridad competente”.

“No se observa que la autoridad edilicia finalmente competente para aplicar esa medida disciplinaria de conformidad a la ley haya adoptado esa medida expulsiva en forma desproporcionada, sin fundamentos o fuera del ámbito o excediendo los límites de sus facultades o atribuciones“, añadieron en la sentencia.