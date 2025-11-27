Corte eleva monto de indemnización a adolescente torturado en 1973 en Chillán: Estado deberá pagar $61 millones

Con solo 17 años, la víctima fue sometida a interrogatorios bajo tortura en la unidad policial y regimiento de la ciudad.

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió elevar la indemnización a un hombre, adolescente al momento de los hechos, que fue torturado durante la dictadura.

En fallo unánime, la Novena Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia y fijó en $61 millones la indemnización que el fisco deberá pagar por concepto de daño moral.

Se trata a Luis Molina, quien fue detenido en octubre de 1973, con solo 17 años, y sometido a interrogatorios bajo tortura en unidad policial y regimiento de la ciudad de Chillán.

La corte consideró “su edad a la época en que fue detenido e ilegítimamente apremiado –17 años–; la duración, reiteración y entidad de los padecimientos físicos y emocionales sufridos; el tiempo en que estuvo ilegalmente privado de libertad –124 días–; y los montos judicialmente asignados tanto a las víctimas directas de violaciones a los derechos humanos, en causas similares, como a los hijos y padres de ejecutados políticos”, señala el fallo.

“Se confirma la sentencia apelada, dictada por el 20.° Juzgado Civil de esta ciudad, con declaración de que la suma que se condena pagar al Fisco de Chile a título de daño moral al actor Luis Molina asciende a la suma de $61.000.000, más los reajustes de la forma en que indica el fallo de primer grado y que dicha suma, así reajustada, devengará además intereses corrientes para operaciones reajustables, los que se contabilizarán desde que el deudor sea constituido en mora”, agrega el documento.