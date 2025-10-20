Enel informa que corte masivo de luz se produjo por “falla en transmisión ajena a Enel Distribución”

La eléctrica comunicó que si bien fueron más de 500 mil los afectados en un principio, hasta las 16 horas había bajado a cerca de 112 mil.

La tarde de este lunes se registró un corte de luz masivo en la Región Metropolitana que significó la pérdida del suministro eléctrico en hasta 550 mil clientes.

Según informó Enel, a las 15:42 se produjo “una falla en transmisión, ajena a Enel Distribución”, pero sin entregar detalles sobre una hora tentativa para la reposición del servicio completo.

[16:05] A las 15:42 horas se produjo una falla en Transmisión, ajena a Enel Distribución, que afectó inicialmente el suministro eléctrico de 550.000 clientes. A esta hora se mantienen sin suministro 111.600 clientes. pic.twitter.com/yT1B8xcCpm — @Enel_Informa_CL (@Enel_Informa_CL) October 20, 2025

Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la mayor cantidad de clientes sin suministro eléctrico se ubican en la comuna Puente Alto, seguida por La Florida y La Pintana.