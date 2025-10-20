País corte de luz

Enel informa que corte masivo de luz se produjo por “falla en transmisión ajena a Enel Distribución”

Por CNN Chile

20.10.2025 / 16:36

La eléctrica comunicó que si bien fueron más de 500 mil los afectados en un principio, hasta las 16 horas había bajado a cerca de 112 mil.

La tarde de este lunes se registró un corte de luz masivo en la Región Metropolitana que significó la pérdida del suministro eléctrico en hasta 550 mil clientes.

Según informó Enel, a las 15:42 se produjo “una falla en transmisión, ajena a Enel Distribución”, pero sin entregar detalles sobre una hora tentativa para la reposición del servicio completo.

Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la mayor cantidad de clientes sin suministro eléctrico se ubican en la comuna Puente Alto, seguida por La Florida y La Pintana.

