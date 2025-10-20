Reportan masivo corte de luz en Santiago durante la tarde de este lunes: Afectó a más de 500 mil clientes

El hecho se produjo cerca de las 15:40 horas de esta jornada.

Un masivo corte de luz fue reportado durante la tarde de este lunes por distintos usuarios en redes sociales, de distintas comunas de Santiago.

A las 15:54 horas, desde Metro de Santiago señalaron que hubo un retraso en el servicio de la Línea 4, Línea 4A y Línea 5.

15:54 h. Por variación de tensión, tenemos un retraso en el servicio de #L4 #L4A y #L5. Seguiremos informando — Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) October 20, 2025

Clientes afectados por corte de luz

Desde Enel, indicaron que “a las 15:42 horas se produjo una falla en Transmisión, ajena a Enel Distribución, que afectó inicialmente el suministro eléctrico de 550.000 clientes”.

En cuanto a los que siguen sin suministro, indicaron que “a esta hora se mantienen sin suministro 111.600 clientes”.