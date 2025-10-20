Reportan masivo corte de luz en Santiago durante la tarde de este lunes: Afectó a más de 500 mil clientes
Por CNN Chile
20.10.2025 / 15:48
El hecho se produjo cerca de las 15:40 horas de esta jornada.
Un masivo corte de luz fue reportado durante la tarde de este lunes por distintos usuarios en redes sociales, de distintas comunas de Santiago.
El corte se produjo cerca de las 15:40 horas de esta jornada.
A las 15:54 horas, desde Metro de Santiago señalaron que hubo un retraso en el servicio de la Línea 4, Línea 4A y Línea 5.
Clientes afectados por corte de luz
Desde Enel, indicaron que “a las 15:42 horas se produjo una falla en Transmisión, ajena a Enel Distribución, que afectó inicialmente el suministro eléctrico de 550.000 clientes”.
En cuanto a los que siguen sin suministro, indicaron que “a esta hora se mantienen sin suministro 111.600 clientes”.