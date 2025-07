Corte de Apelaciones suspende a jueza que dejó libre al sicario Alberto Mejía

Además de la jueza Irene Rodríguez, la corte también suspendió a una funcionaria del Poder Judicial cuya identidad se desconoce.

La Corte de Apelaciones de Santiago suspendió por un mes a la jueza Irene Rodríguez, quien autorizó la liberación de Alberto Mejía, imputado por el asesinato de José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”,

La fiscal a cargo del sumario disciplinario por los hechos, Clara Carrasco, decidió suspender tanto a la jueza como una funcionaria del Poder Judicial, cuya identidad se desconoce, mientras se realiza la investigación.

Lo último que se supo de Mejía es que, tras ser excarcelado, pagó un viaje de Santiago a Iquique, donde cruzó la frontera hacia Perú a través de un paso no habilitado, desconociéndose hasta el momento su paradero.

“Soy inocente”

En sus primeras declaraciones a 24 Horas tras revelarse el hecho, la magistrada aseguró no haber cometido ningún delito. “No hubo ni un dolo, ni una corrupción, ni nada en el Poder Judicial (…). Me declaro inocente en ese sentido”.

La jueza recalcó que ella decidió “que ingresaran los tres a prisión preventiva, di las órdenes respectivas. La audiencia está muy clara en lo que hice; decreté tres prisiones preventivas, mandé las órdenes de ingreso esa misma tarde a Gendarmería”.