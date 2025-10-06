“Corramos Juntas” en La Reina: Todo sobre el evento que promueve la prevención del cáncer de mama

La segunda edición de “Corramos Juntas” se realizará en la comuna de La Reina el próximo 26 de octubre. El evento tiene como objetivo promover la concientización y la prevención del cáncer de mama, recaudar fondos y brindar apoyo a quienes enfrentan esta enfermedad en Chile.

La comunidad deportiva Totti, junto a la Fundación ChilesinCáncer y la municipalidad de La Reina, realizará la segunda edición de “Corramos Juntas”. Este evento busca promover la detección temprana del cáncer de mama y, al mismo tiempo, fomentar hábitos de vida saludables.

Cecilia Gracia, directora ejecutiva de la Fundación ChilesinCáncer, destacó: “Queremos que más mujeres entiendan que hacerse un examen a tiempo puede salvarles la vida. El 90% de los cánceres de mama detectados en etapas tempranas tiene un tratamiento exitoso. Esta corrida es una manera de recordar que la prevención no puede esperar”.

La iniciativa surgió desde la propia comunidad de Totti, marca deportiva fundada por Francesca Ciangarotti.

“En 2023 varias amigas y cercanas enfrentaron un diagnóstico de cáncer de mama, y sentimos que debíamos usar esta comunidad de mujeres activas para algo más grande: correr por nosotras y por todas. Así nació esta corrida, que en su primera edición reunió a más de 1.200 mujeres en las calles de La Reina. Hoy queremos llegar aún más lejos y aportar directamente a la Fundación ChilesinCáncer”, relató Francesca.

El objetivo principal de la iniciativa es reforzar la importancia de la prevención, haciendo ejercicio y realizando controles a tiempo. La alerta es clara: 7 de cada 10 mujeres en Chile se diagnostican cuando el tumor ya es palpable, y detectarlo antes puede aumentar hasta en un 30% las posibilidades de sobrevida.

Las coordenadas de “Corramos Juntas”

Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025

Hora: 09:00 hrs

Lugar: Plaza Ossandón, La Reina

Entradas: www.totti.cl

¿Qué saber sobre el cáncer de mama?