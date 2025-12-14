Propaganda en LipiApp: Cordero afirma que agencia de ciberseguridad analiza envío de mensajes pro-Kast en aplicación

El ministro de Seguridad Pública indicó que la Agencia Nacional de Ciberseguridad revisa un eventual acceso no autorizado al sistema de notificaciones de LipiApp, tras la difusión de un mensaje político fuera del período legal.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que la Agencia Nacional de Ciberseguridad se encuentra analizando el envío de propaganda política a través de la aplicación móvil de Lipigas, luego de que se difundiera un mensaje llamando a votar por el candidato presidencial José Antonio Kast.

La situación derivó en una denuncia presentada ante el Servicio Electoral por la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, y su comando, quienes acusaron la emisión de mensajes políticos fuera del período legal de propaganda.

Al respecto, Cordero explicó que el caso presenta dos dimensiones. “Aquí hay dos aspectos: uno asociado a una eventual infracción a la Ley Electoral, que está viendo el Servel, y otro vinculado a si la empresa fue objeto o no de un ilícito en sus sistemas informáticos”, señaló.

El ministro añadió que resulta necesario contar con una evaluación técnica durante la jornada, considerando la responsabilidad de la empresa respecto de los datos de sus usuarios. En ese sentido, indicó que la agencia de ciberseguridad observará el caso con atención para determinar eventuales acciones.

Más temprano, Lipigas reaccionó al mensaje recibido por algunos usuarios de su aplicación LipiApp. A través de una declaración pública, la empresa sostuvo que “durante la madrugada se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de su aplicación, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía”.

Según la firma, el incidente fue contenido una vez detectado y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes. Asimismo, recalcó que Lipigas no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, en línea con su rol como empresa de servicios.