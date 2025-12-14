País Presidenciales 2025

Cecilia Morel llama a cuidar la democracia y a no “transformarnos en enemigos” en esta segunda vuelta presidencial

Por Michel Nahas Miranda

14.12.2025 / 12:37

La ex primera dama sostuvo que la democracia “no es algo asegurado” y apuntó la importancia del diálogo y la convivencia democrática tras emitir su voto.

La ex primera dama y viuda del expresidente Sebastián Piñera, Cecilia Morel, realizó este domingo un llamado a cuidar la democracia y a evitar la polarización, luego de votar en el marco de la segunda vuelta presidencial.

Desde su local de votación, Morel afirmó que “creo que tenemos una democracia ya firme y tenemos que cuidarla, porque la democracia no es algo asegurado”.

En esa línea, sostuvo que “es muy importante no transformarnos en enemigos, sino en adversarios, y saber ser constructores de un país en paz, al menos entre nosotros. Ese es mi deseo y mi esperanza para hoy día”.

Asimismo, recalcó la relevancia del diálogo político, señalando que gobernar requiere entendimiento entre los distintos poderes del Estado, en especial con el Congreso.

